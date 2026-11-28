Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 28/11/2026 às 09h16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (27), ter um projeto de criação de espaços de convivência para idosos, onde possam praticar atividades físicas, se entreter com música ou outras formas de lazer, além de terem acesso a atendimento médico.

O presidente destacou que não se trata de um asilo, e sim de um lugar para onde possam ir a hora em que quiserem. A ideia seria construir locais assim com apoio das prefeituras.

“Há muito tempo eu sonho criar uma política que não é um asilo. Temos que fazer convênio com prefeituras, não é uma coisa fácil. Queremos um lugar em que uma pessoa idosa que more com a filha possa levantar e ir para esse lugar. Um lugar para ela nadar, para ela cantar, para ela brincar, o que ela quiser. Se quiser dormir, vai dormir, se precisar de médico vai ter médico.”

Lula esteve no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), no Rio de Janeiro. Lá, ele conheceu as atividades do Renascer, programa de extensão, ensino e pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa idosa.

Além de atendimento médico, os idosos têm aula de teatro, dança, fazem exercícios físicos e, para a memória, participam de grupos de discussão sobre assuntos atuais, além de outras atividades.

No momento, o programa atende a cerca de 300 idosos, de segunda a sexta. Entre eles estão Leia de Souza da Costa, de 71 anos, e Antônia de Souza Damião, de 75 anos. A primeira chegou ao programa com dores no joelho e descobriu que precisava se exercitar mais.

"Vivia em casa, não fazia nada, só cuidava de neto, depois que eu conheci o Renascer, os netos são mamãe e papai que cuidam", brincou a moradora de Piedade, na zona norte. Ela conta que o projeto traz muita alegria e, quando chega o fim do dia, nenhum dos idosos quer ir para casa.

Antônia sai de casa às 7h e pega ônibus, trem e metrô, todos dias para chegar ao hospital. O trajeto dura duas horas. "Só não venho quando meu filho me pede para ficar com minha netinha", explica a moradora de Magalhães Bastos, na zona oeste. Ela faz várias aulas no programa, mas chegou há dez anos para tratar incontinência urinária. "Eu era muito tímida, só falo com você agora, porque apendi no teatro."

De acordo com a Unirio, o programa estimula a construção de conhecimentos sobre o processo de envelhecimento, por meio do pensar e agir coletivos, além de praticar a cidadania.

Reconhecimento

Lula agradeceu aos idosos que saíram de casa, mesmo com saúde frágil e dificuldade de mobilidade, para votar no segundo turno. O voto dos idosos era tido como importante pela campanha de Lula (PT) para conseguir a virada sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Le assistiu a um vídeo, que também circulou pelas redes sociais, com idosos indo votar no segundo turno mesmo em condições frágeis de saúde. O presidente afirmou que chorou como poucas vezes na vida diante das imagens.

“Confesso que poucas vezes na vida chorei o tanto que eu chorei vendo o vídeo das pessoas idosas com muita dificuldade de mobilidade, pessoas que não podiam andar, que foram até a urna de maca, que foram carregadas por netos e filhos, pessoas com alzheimer que pediram para ir votar.”

Mais cedo, também no estado do Rio de Janeiro, Lula visitou estudantes e agradeceu pela mobilização que culminou na vitória de virada nas eleições.

*Colaborou a repórter Isabela Vieira, do Rio de Janeiro.