Por pvhnoticias.com

Publicada em 28/11/2026 às 09h15

O militar da Base Aérea Luis Fernando Guimarães Peres, de 19 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos na noite desta sexta-feira (27), no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua Getúlio Vargas, na região central de Porto Velho.

Luis Fernando estava na garupa de uma motocicleta de alta cilindrada, conduzida por outro militar da Base Aérea. Os dois trafegavam pela Rua Getúlio Vargas, no sentido Avenida Nações Unidas, quando, segundo relatos preliminares de testemunhas, teriam avançado a via preferencial e foram atingidos por uma caminhonete Ford Ram.

Com a violência da colisão, a caminhonete ainda atingiu a traseira de um Toyota Corolla que estava estacionado nas proximidades.

Luis Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o militar que pilotava a motocicleta sofreu diversas fraturas pelo corpo e ficou em estado gravíssimo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram procedimentos de reanimação e prestaram atendimento emergencial. O sobrevivente foi encaminhado ao Hospital João Paulo II.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para os trabalhos periciais. Equipes da Polícia Técnico-Científica (Politec) também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

Após a conclusão da perícia, o corpo de Luis Fernando foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.