Por G1

Publicada em 28/11/2026 às 09h27

Uma série de crises recentes pode influenciar diretamente as eleições gerais da Espanha, marcadas para este domingo (29). Os episódios envolvem protestos contra o alto custo da moradia, acidentes ferroviários que deixaram mais de uma centena de mortos e a entrada em massa de imigrantes na cidade de Ceuta.

Contexto: As eleições deste domingo vão renovar o Parlamento espanhol e definir, na prática, quem comandará o governo pelos próximos quatro anos. O atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, está no poder desde 2018 e tenta conquistar um novo mandato.

Caberá ao Congresso, eleito pela população, decidir em uma votação interna quem vai comandar o governo.

Como a Espanha é uma monarquia parlamentarista, o nome escolhido pelo Congresso também precisa ser nomeado pelo rei Felipe VI.

A legislação espanhola não estabelece um limite de mandatos. Com isso, Sánchez poderá buscar um terceiro mandato, dependendo do resultado da eleição.

As crises dos últimos meses desgastaram a imagem de Sánchez e aumentaram a pressão sobre o governo. Pesquisas recentes apontam que o partido dele, o Partido Socialista (PSOE), deve ser derrotado pelo Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Além disso, o partido de extrema direita VOX deve ganhar força e pode até dobrar de tamanho. Caso as projeções se confirmem, a esquerda perderá espaço no Parlamento, e a Espanha poderá voltar a ter um governo de direita após oito anos.

Entre os principais desafios de Sánchez estão as cobranças por medidas para reduzir o custo de vida, especialmente os valores dos aluguéis e dos imóveis. Nos últimos meses, milhares de pessoas foram às ruas para protestar e exigir ações do governo para conter a alta dos preços.

Outra pressão vem da parcela da população que defende medidas mais rígidas para impedir a entrada de imigrantes irregulares no país.

O descontentamento ganhou força após a entrada de milhares de pessoas em Ceuta, território espanhol no norte da África. Em um dos episódios mais expressivos, mais de 70 mil pessoas tentaram atravessar a fronteira em um único dia.

A segurança do transporte público também entrou no debate. Dois acidentes ferroviários neste ano deixaram 115 mortos e levantaram questionamentos sobre a infraestrutura e os procedimentos de segurança do país.

Moradia

A Espanha é um dos países da União Europeia que mais cresceram nos últimos anos. Mas esse avanço não tem sido sentido no bolso de muitos espanhóis. A inflação, pressionada pelos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, corroeu o poder de compra da população.

A esse cenário se soma o descontentamento com o aumento dos custos de moradia.

Entre 2015 e 2025, o preço dos imóveis na Espanha subiu 43%, segundo a Eurostat. No mesmo período, a alta média foi de 25% em toda a União Europeia.

O baixo número de novas construções, a falta de programas habitacionais e o aumento dos aluguéis de curta temporada para turistas ajudam a explicar a alta dos preços.