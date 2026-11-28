Por MINUTO BRASIL

Publicada em 28/11/2026 às 09h44

O Exército dos Estados Unidos negou, nesta sexta-feira, que esteja cobrando US$ 2,5 milhões (2,36 milhões de euros) para permitir que navios comerciais atravessem o Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), sediado na Flórida, afirmou em comunicado que "não existe qualquer taxa de passagem para os navios em trânsito" pelo Estreito de Ormuz. O órgão também garantiu que as forças americanas e seus aliados "controlam" a rota marítima, considerada fundamental para o transporte de petróleo.

"Os esforços do Centcom restabeleceram a liberdade de navegação nesta via marítima internacional. Milhares de navios e bilhões de barris de petróleo bruto atravessaram o estreito de forma livre e segura sob proteção americana, apesar da agressão injustificada do Irã", informou o comunicado.

A declaração foi uma resposta a afirmações feitas horas antes por Irani. O Centcom também negou que as forças americanas tenham apreendido dois petroleiros iranianos que, segundo o comandante, teriam sido posteriormente recuperados por integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica enquanto os militares dos Estados Unidos dormiam.

"O Irã já não tem uma Marinha. Toda a situação descrita pelo comandante militar iraniano é mais uma mentira fabricada", declarou o Centcom.

Horas antes, o comando militar americano havia informado que neutralizou um navio mercante no Golfo de Omã, depois que a tripulação supostamente tentou romper o bloqueio naval imposto ao Irã.

Segundo o comunicado, uma aeronave militar dos Estados Unidos lançou munições de precisão que atingiram a popa do graneleiro M/V Pacific Archer, que navegava sob bandeira de Palau. O navio ficou sem propulsão, mas os tripulantes civis não ficaram feridos.

O episódio demonstra que as tensões continuam elevadas no Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de um quinto do petróleo mundial antes do início da guerra. Na quarta-feira, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou que dois petroleiros pegaram fogo após colidirem com minas navais enquanto tentavam atravessar uma rota não autorizada.

Na terça-feira, as Forças Armadas do Irã ordenaram que a Marinha intensificasse o bloqueio do estreito até que Washington atenda às exigências de Teerã.

Os Estados Unidos continuam rejeitando as propostas iranianas, apesar da mediação do Paquistão e do Catar. Washington também intensificou as sanções, o bloqueio naval e as restrições comerciais, enquanto o Irã ampliou, nas últimas semanas, os ataques contra embarcações que tentam atravessar o estreito.