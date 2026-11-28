Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 28/11/2026 às 09h47

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) celebrou, na tarde de quinta-feira (26), seus 51 anos de criação, em solenidade realizada no auditório da Faculdade Afya, em Porto Velho. A programação contou com a entrega da Medalha Forte Príncipe da Beira a militares e civis que contribuíram para o fortalecimento da instituição, além de apresentação da Banda de Música da corporação.

Criada em 26 de novembro de 1975, pela Lei Federal nº 6.270, ainda no período do Território Federal de Rondônia, a PMRO acompanhou o desenvolvimento do Estado e consolidou sua presença nos 52 municípios, ampliando sua estrutura, capacidade operacional e atuação junto à sociedade.

Durante a solenidade, o comandante-geral, coronel PM Glauber Souto, destacou a trajetória de homens e mulheres que transformaram a missão de servir e proteger em compromisso permanente com a população rondoniense.

O comandante também apresentou os resultados operacionais alcançados entre 1º de janeiro e 25 de novembro de 2026. No período, foram registrados 295.663 atendimentos, mais de 113 mil abordagens, 13.421 prisões em flagrante e 1.532 foragidos da Justiça recapturados. As ações resultaram ainda em 1.799 prisões relacionadas ao tráfico de drogas e na apreensão de aproximadamente 13,8 toneladas de entorpecentes.

Também foram retiradas de circulação 745 armas de fogo e recuperados 1.285 veículos, números que, segundo o comandante, representam o empenho diário dos policiais militares na prevenção e repressão à criminalidade.

Glauber Souto ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança e do apoio das instituições públicas, autoridades e lideranças municipais para o fortalecimento da segurança pública em Rondônia.

Ao homenagear os policiais militares e personalidades civis, e o comandante reconheceu a dedicação das diferentes gerações militares e pessoas civis que ajudaram a construir a história da corporação. Também reafirmou o compromisso da PMRO com a legalidade, a ética, a hierarquia, a disciplina e o respeito à dignidade humana.

Ao completar 51 anos, a Polícia Militar de Rondônia renova sua missão constitucional de proteger a sociedade, honrar o legado de seus pioneiros e avançar na construção de uma instituição cada vez mais moderna, preparada e próxima da população.