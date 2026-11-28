Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/11/2026 às 09h44

Estamos fechando mais uma semana e chegando ao final de mais um mês. O Natal e o Ano Novo estão chegando e, como tivemos eleições gerais em outubro, quando só não foram eleitos ou reeleitos prefeitos, vices e vereadores, a expectativa é para a posse do presidente da República, dos governadores, dos senadores (duas das três vagas de cada estado e do Distrito Federal) e dos deputados federais e estaduais.

Na Presidência, Lula da Silva (PT) foi reeleito e será empossado no dia 5 de janeiro. Antes, era no dia 1º, mas mudaram a Lei Eleitoral em razão das festas de final e início de ano. A partir de 2027, o presidente e o vice serão empossados no dia 5 de janeiro, e os governadores e os vices, no dia 6.

Rondônia elegeu o seu governador no primeiro turno. O senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério, foi o vencedor e assumirá, pela primeira vez, no dia 6 de janeiro, um cargo executivo eletivo. Mas tem experiência política, pois já passou pela Câmara de Vereadores de Ji-Paraná e pela Câmara Federal, está no Senado e será governador a partir de janeiro.

A maioria dos governadores que conseguiram um novo mandato ou iniciarão o primeiro, nos 26 estados e no Distrito Federal, já apresentou ao menos nomes para os cargos mais importantes, como os de secretários de Saúde, Educação e Segurança e de dirigentes de autarquias como o DER, mas isso não acontece em Rondônia.

Eleito já no primeiro turno com 56,86% dos votos válidos, Marcos Rogério está “fechado em copas”. Nos bastidores da política, nos corredores do Palácio Urupá, da Assembleia Legislativa (Ale) e da Câmara Municipal, comenta-se de tudo, ou quase tudo. Mas, quando o assunto é o futuro secretariado, são citados vários nomes como prováveis, nenhum com a segurança de que será o titular.

Estratégia para se evitar especulações e preservar os futuros administradores do Estado? Não seria melhor trazer a público os nomes das pessoas que estarão na linha de frente de Marcos Rogério a partir de 6 de janeiro?

Cada político tem a sua maneira de agir, mas a publicação de ao menos parte do secretariado da linha de frente seria oportuna. E, quando os nomes se tornarem públicos, certamente não irão agradar a todos, mas quem tem culpa em cartório já seria alvo de especulações, e o governador seria alertado e até cobrado com antecedência, dependendo da pasta que o indicado irá ocupar.

Não importam os nomes, mas não se tem dúvida de que teremos críticas e elogios, e haveria chances de substituir quem realmente não estivesse à altura de assumir um cargo de relevância. Esse nome poderia ser vetado antes mesmo de assumir. Não seria o caso de já publicar quem será quem no futuro governo, mas de testar a reação do público, que votou e elegeu o governador e tem o direito de saber quem estará a seu lado na missão de administrar o Estado pelos próximos 4 anos, a partir de janeiro.

Como tivemos praticamente um mesmo grupo de trabalho administrando o Estado nos últimos 8 anos, com o governador Marcos Rocha (PSD), que foi eleito em 2018 e reeleito em 2022, existe uma expectativa enorme para saber quem estará com Rogério na administração do Estado. Mudanças são esperadas, até porque Rocha fez campanha para o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, do seu partido, o PSD, que ficou em segundo lugar. Ele não conseguiu eleger o sucessor.

Mas, a partir de terça-feira (1º), teremos mais um mês de especulação (dezembro) até a posse de Rogério, na busca pelos nomes dos futuros secretários de Estado, adjuntos e superintendentes de autarquias, que são a espinha dorsal de um administrador público.

Administração pública é assim mesmo: o eleitor sempre tem razão e, preferencialmente, deve ser atendido.

Ajoelhou, tem que rezar, orar...