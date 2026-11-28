Por Assessoria

Publicada em 28/11/2026 às 08h10

O deputado estadual Pedro Fernandes encontrou o empresário Carlinhos Cascavel durante a Expominério 2026, em Cuiabá (MT). Carlinhos Cascavel atua no ramo da mineração em Rondônia, e os dois debateram os rumos do setor mineral no estado.

Pedro Fernandes esteve na feira em busca de conhecimento e de cooperação entre os estados vizinhos em defesa da mineração rondoniense. Para o deputado, o contato com quem vive o setor no dia a dia é parte desse trabalho, porque aproxima a discussão da Assembleia Legislativa da realidade de quem produz.

“Rondônia tem empresários da mineração que acreditam no nosso estado e geram trabalho e renda. Estar com eles em Cuiabá, buscando conhecimento, é parte do caminho para o setor crescer com legalidade e segurança jurídica. Vou seguir acompanhando essa pauta”, afirmou o deputado.

Pedro Fernandes preside a comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e a Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa de Rondônia.