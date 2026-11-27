Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/11/2026 às 16h42

Está chegando o momento em que a magia do Natal vai passar a fazer morada em Porto Velho. Neste sábado (28), o Parque da Cidade abre seus portões a partir das 16h, com atrações inéditas e outras que já foram sucesso no ano passado.

Mas preste atenção: o trenzinho, o castelo de neve, o parque dos infláveis e a tirolesa são atrações disponíveis à população que precisam de inscrição antecipada através do aplicativo PVH+.

Para se inscrever é simples: primeiro, você baixa o app PVH+, realiza seu cadastro e pronto! Basta escanear o QR Code, se inscrever na atração que deseja visitar e aguardar sua vez na fila digital.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o Natal Porto Velho Luz é um evento pensado e executado com todo o carinho e felicidade de uma gestão que trabalha para que a capital rondoniense seja uma cidade acessível, justa e que trate seus cidadãos com dignidade.

“O nosso Natal Porto Velho Luz foi feito para todas as pessoas, com muito carinho. Leve sua família e aproveite momentos que ficarão para sempre. Isso é qualidade de vida para a população. Vamos juntos celebrar as boas festas de fim de ano”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Para o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, toda a estrutura montada no Parque da Cidade contou com o empenho constante de colaboradores e servidores diretamente envolvidos no sucesso dessa festa, que celebra a confraternização entre os povos.

“É uma estrutura que não deixa nada a desejar a qualquer outra cidade. Hoje, Porto Velho vive um novo momento em sua jornada”, disse o presidente da Emdur, Bruno Holanda.

A Emdur é a responsável pela montagem e execução de toda a estrutura do Natal Porto Velho Luz. Vale destacar que as inscrições para a pista de gelo ainda não foram abertas no app PVH+ e o início dos cadastros será anunciado em breve.