Por Thaís Alves

Publicada em 27/11/2026 às 16h37

Moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho, recebem serviços de limpeza e recuperação das ruas realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A força-tarefa busca melhorar as condições de tráfego, reforçar a conservação dos espaços públicos e proporcionar mais segurança à população.

Para intensificar os trabalhos, os equipamentos que estavam em Nova Califórnia foram deslocados para Extrema. A operação conta com cinco caminhões basculantes, duas retroescavadeiras e duas pás-carregadeiras, além de 15 profissionais envolvidos diretamente nos serviços de limpeza e patrolamento das vias.

A previsão é que os trabalhos durem aproximadamente 15 dias, com atendimento a todas as ruas do distrito.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a importância de concentrar equipes e equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento nas localidades mais distantes da área urbana.

“Estamos direcionando nossas equipes e equipamentos para atender as necessidades de Extrema, melhorando as condições das ruas, a mobilidade e a qualidade de vida da população”.

O trabalho envolve diferentes frentes de atuação, desde a retirada de resíduos e vegetação até a recuperação das condições de circulação das vias. De acordo com o encarregado Orlando Martins Francisco, os serviços buscam melhorar a rotina de quem utiliza as ruas diariamente.

“Estamos trabalhando na limpeza e no patrolamento das ruas, buscando melhorar a trafegabilidade e manter os espaços limpos, contribuindo também para evitar a presença de animais peçonhentos”.

Após a conclusão dos serviços em Extrema, a previsão é que as equipes e os equipamentos sejam deslocados para Vista Alegre do Abunã, onde darão continuidade às ações de limpeza e manutenção das vias.

A programação integra os trabalhos de infraestrutura realizados pela Prefeitura nos distritos, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e conservação dos espaços públicos.