Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/11/2026 às 16h28

A magia do Natal está chegando a Porto Velho! Neste sábado (28), a partir das 16h, o Parque da Cidade abre os portões para o Natal Porto Velho Luz 2026. A programação preparada pela Prefeitura promete reunir famílias de diferentes regiões da capital em um ambiente de luzes, diversão e experiências especiais para crianças e adultos.

Entre as atrações estão um parque de infláveis gigantes, tirolesa, pista de patinação no gelo e a Casa do Papai Noel, onde os visitantes poderão tirar fotografias impressas na hora. O público também contará com distribuição de brindes, uma árvore de Natal de 40 metros iluminada em LED e um túnel de luzes, além de espaços instagramáveis para registrar os momentos em família.

Natal Porto Velho Luz oferece lazer gratuito e momentos de convivência para famílias durante as festas de fim de ano

Outra novidade será o sorteio de uma motocicleta zero quilômetro, marcado para o dia 25 de dezembro. Poderão participar as pessoas cadastradas na promoção pelo aplicativo PVH+ que estiverem presentes no Parque da Cidade no momento do sorteio, conforme as regras da campanha.

A programação também foi pensada para proporcionar momentos de convivência entre familiares e amigos, com atrações que permitem aproveitar o espaço ao longo da noite. A proposta é oferecer uma opção de lazer gratuita para a população, reunindo decoração natalina, entretenimento e atividades para diferentes idades durante o período de festas.

O prefeito Léo Moraes convidou a população para participar da programação e conhecer a estrutura preparada para esta edição.

“Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias de Porto Velho. Queremos que as crianças vivam a magia do Natal, que os pais compartilhem esses momentos com seus filhos e que todos possam aproveitar um espaço de alegria, diversão e confraternização. O Parque da Cidade está de portas abertas para a nossa população”.

Com atrações para diferentes idades, o Natal Porto Velho Luz 2026 transforma o Parque da Cidade em um espaço de encontro, lazer e confraternização durante o período natalino.

A expectativa é receber moradores e visitantes ao longo da programação, que reúne entretenimento, decoração temática e atividades gratuitas para celebrar o Natal na capital.