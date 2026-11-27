Por Thaís Alves

Publicada em 27/11/2026 às 16h35

Com a chegada do período chuvoso, a limpeza dos canais se torna ainda mais importante para evitar o acúmulo de água e reduzir os riscos de alagamentos. Na zona Sul de Porto Velho, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizam serviços de abertura e limpeza de um canal para melhorar a passagem da água.

A intervenção contempla o trecho que começa no cruzamento da avenida Campos Sales com a rua João Paulo I e segue até o bairro Novo Horizonte, na região do Bate Estaca.

Os trabalhos começaram há aproximadamente duas semanas e continuam ao longo desta semana. As equipes atuam na retirada de materiais acumulados e na limpeza do canal, com o objetivo de melhorar as condições de drenagem, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das ações preventivas para reduzir os transtornos enfrentados pelos moradores.

“Estamos trabalhando para prevenir alagamentos e reduzir os transtornos enfrentados pela população durante o período chuvoso. A limpeza e a manutenção dos canais são ações importantes para melhorar o escoamento da água e garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A manutenção também exige acompanhamento das condições dos canais para identificar pontos que necessitam de novas intervenções. O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destaca a importância desse trabalho para preparar a rede de drenagem para o aumento do volume de água durante as chuvas.

“Nosso objetivo é deixar os canais em melhores condições para receber o volume de água das chuvas. Estamos trabalhando de forma preventiva para melhorar o escoamento e reduzir os riscos de alagamentos, principalmente nas regiões mais afetadas”, afirmou o secretário.

A Prefeitura segue com serviços de limpeza e manutenção da infraestrutura de drenagem em diferentes regiões da capital, buscando minimizar os impactos das chuvas e melhorar as condições dos espaços urbanos.