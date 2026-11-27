Por Letícia Regis

Publicada em 27/11/2026 às 16h46

A manhã desta sexta-feira (27) foi marcada por conhecimento, reflexão e valorização da identidade negra em Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), realizou a palestra “Empreendedorismo e Ancestralidade”, no prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), reunindo jovens e pessoas interessadas na temática.

A atividade contou com uma roda de conversa conduzida por doutoras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que atuam na Comissão da Igualdade Racial e no combate ao racismo. O momento possibilitou a troca de experiências e a discussão sobre os desafios enfrentados pela população negra, especialmente pelas mulheres.

Para o jovem aprendiz Igor Rubens, participar da palestra foi uma oportunidade de ampliar conhecimentos e refletir sobre a própria identidade. Ele contou que já enfrentou situações de preconceito por causa do cabelo e que passou recentemente por um processo de aceitação das próprias raízes.

“Acho muito importante trazer essa temática nos dias de hoje. Eu mesmo já sofri alguns preconceitos por conta do meu cabelo e comecei a aceitar minhas raízes recentemente. Fico muito feliz com isso. Temos que ter orgulho de quem somos”.

Segundo a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, a realização do evento é resultado de um trabalho desenvolvido pela Prefeitura ao longo de todo o ano, com ações voltadas à construção de políticas públicas capazes de enfrentar o racismo e as desigualdades.

“Existe um cuidado muito grande do prefeito Léo Moraes, da própria Coordenadoria e da Prefeitura em entender que nós precisamos construir uma sociedade igualitária para todas as pessoas. Para que isso aconteça, precisamos identificar quais são as barreiras que existem nesse caminho. Fazer política pública é exatamente criar soluções para derrubar essas barreiras”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que iniciativas como essa são importantes para ampliar o debate e fortalecer políticas públicas de inclusão e respeito.

“Precisamos construir uma cidade onde todas as pessoas tenham seus direitos respeitados e possam ter oportunidades. Valorizar a ancestralidade, combater o racismo e incentivar o empreendedorismo também é criar caminhos para que mais pessoas possam transformar suas histórias e conquistar autonomia”.

A presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, destacou que a atividade encerra a programação do circuito alusivo ao Dia da Consciência Negra, que contou com diferentes ações de valorização da cultura afro-brasileira.

“Hoje estamos fechando essa programação com chave de ouro. Promovemos workshop de tranças, samba no pé, rima, onde conseguimos compartilhar nossa cultura, nossa identidade e e nossa ancestralidade”.

Débora também ressaltou a importância de relacionar a valorização cultural ao empreendedorismo, especialmente para mulheres negras.

“O empreendedorismo é um momento de inspirar mulheres negras a buscar, através do seu trabalho, da sua cultura e do seu artesanato, uma possibilidade de fonte de renda. É também um momento de celebrar a nossa ancestralidade”.

A programação reforçou a importância de criar espaços de escuta, aprendizado e troca de experiências, aproximando a população das políticas públicas e fortalecendo ações de enfrentamento ao racismo e de valorização da identidade e da cultura negra em Porto Velho.