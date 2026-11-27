Por Renata Beccária

Publicada em 27/11/2026 às 16h40

Avenidas, praças, canais e bairros de Porto Velho receberam ações da Operação Cidade Limpa entre os dias 23 e 27 de novembro. Os trabalhos envolveram mutirões de limpeza, roçagem, recolhimento de resíduos e manutenção de espaços públicos, com equipes distribuídas por diferentes regiões da capital.

Entre os principais pontos atendidos estiveram as avenidas Jorge Teixeira, Carlos Gomes, Presidente Dutra e Pinheiro Machado, além das ruas Dom Pedro II e José Camacho. O Parque da Cidade e a Praça Pequeno Vitor também receberam serviços de limpeza durante a semana.

A roçagem contemplou a avenida Jorge Teixeira, a Vila do DNIT, a área do posto de saúde da Estrada de Santo Antônio e a Praça Pequeno Vitor. Já o recolhimento de resíduos ocorreu em locais como as praças Aluízio Ferreira, Bela Vista, Caladinho, Cohab e Sucupira, além do Parque da Cidade e do Cristal da Calama.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da participação dos moradores para preservar os resultados dos serviços.

“É importante que cada morador também tenha esse cuidado com o lugar onde vive. Quando o lixo é descartado corretamente, evitamos que ele volte para as ruas, alcance os bueiros e comprometa o trabalho realizado pelas equipes”, disse o prefeito.

Equipes próprias e terceirizadas atuam durante o dia e à noite para manter a limpeza dos espaços públicos

A conservação dos espaços públicos também depende do descarte adequado de resíduos. A colaboração da população contribui para manter as áreas atendidas em melhores condições e evitar o acúmulo de lixo em ruas, praças e estruturas de drenagem.

EQUIPES EM DIFERENTES REGIÕES

Além das equipes próprias, a operação contou com oito equipes terceirizadas, que atuaram nas avenidas Rio Madeira, Imigrantes, Guaporé, Lauro Sodré, Mamoré e Farquar, além da rua Venezuela, do Cristal da Calama e do Canal dos Tanques.

Outras duas equipes terceirizadas foram destinadas ao recolhimento de resíduos, com serviços nas avenidas Imigrantes, Mamoré e Lauro Sodré.

A programação também inclui trabalhos no período noturno, com frentes de limpeza nas avenidas Pinheiro Machado e Jorge Teixeira. O caminhão-pipa integrou as atividades realizadas na Vila do DNIT e na Vila Princesa.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, destacou a importância do planejamento para distribuir os trabalhadores e equipamentos conforme as necessidades de cada localidade.

“Temos equipes com funções diferentes, e o planejamento considera o tipo de serviço e a necessidade de cada local. Isso permite organizar melhor os trabalhadores e os equipamentos, além de manter o atendimento em várias regiões da cidade”.

A Operação Cidade Limpa é executada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com equipes próprias e terceirizadas.

Os serviços integram a rotina de manutenção urbana e contribuem para a conservação de vias, praças e demais espaços utilizados pela população. A continuidade do trabalho, aliada à colaboração dos moradores, é importante para preservar as condições de limpeza das áreas públicas.