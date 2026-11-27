Por Augusto Soares

Publicada em 27/11/2026 às 16h32

Porto Velho está entre os cinco municípios selecionados em âmbito nacional para apresentar boas práticas de monitoramento ambiental durante o encontro anual do Programa União com os Municípios, realizado nos dias 26 e 27 de novembro, em Belém (PA).

O destaque é a atuação do Escritório de Governança (da Prefeitura de Porto Velho) no monitoramento de focos de calor, desmatamento e degradação florestal, com apresentação de resultados e soluções inovadoras desenvolvidas pelo município.

Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) representa o município e ao mesmo tempo é a responsável por apresentar as experiências e os resultados alcançados pela gestão do prefeito Léo Moraes no âmbito do programa.

Além de apresentar os avanços do Programa União com os Municípios, o evento visa promover a troca de experiências e compartilhar estratégias que contribuam para a prevenção e o enfrentamento do desmatamento e da degradação do meio ambiente nos municípios participantes.

“Estamos trabalhando para fortalecer as ações de monitoramento e prevenção ao desmatamento e aos focos de calor, buscando novas tecnologias, parcerias e soluções que tornem a gestão ambiental mais eficiente. Nosso compromisso é ampliar os esforços para proteger o patrimônio natural de Porto Velho e garantir um futuro mais sustentável”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Léo Moraes destaca o monitoramento ambiental e o combate ao desmatamento para proteger os recursos naturais

Para o secretário da Sema, Arthur Felipe Borin, a participação nesse encontro nacional “é uma oportunidade de compartilhar nossas experiências, conhecer novas iniciativas e buscar ferramentas e parcerias que contribuam para proteger nosso patrimônio ambiental”.

Escritório de Governança

Ao iniciar a sua gestão frente a Prefeitura de Porto Velho, Léo Moraes encontrou os integrantes das equipes responsáveis pelo monitoramento de focos de calor e desmatamento distribuídos em vários órgãos municipais, com pouca integração para organizar respostas por distritos.

Por meio do Decreto nº 21.970, de 30 de abril de 2026, após estudos e planejamentos, o prefeito Léo Moraes instituiu o Escritório de Governança no âmbito da Secretaria de Governo, com acompanhamento direto da estrutura central da Prefeitura.

Um servidor foi nomeado como responsável técnico, com atribuições compatíveis e responsabilidade sobre o planejamento. A Sema, Semagric, SMD e Defesa Civil Municipal foram designadas como principais responsáveis pelas ações, podendo contar com o apoio de outros órgãos do município sempre que necessário.

Planejamento e atuação

Em parceria com o Instituto Renova Semiárido, foram definidos os critérios e áreas de intervenção prioritárias. Inicialmente, os trabalhos se concentraram nas Glebas Aliança, na região do médio Madeira e Nova Califórnia, próximo a divisa com o Acre e Amazonas, tendo como meta atender 367 famílias que atuam na agricultura familiar durante os próximos 24 meses.

Projeto registra adesão de produtores rurais e mapeia focos de calor em áreas prioritárias de Porto Velho

Mobilização rural e adesões

Durante a mobilização, iniciada em 20 de setembro deste ano, que também incluiu divulgação do projeto, atendimento presencial, visitas e cadastro nas áreas prioritárias, foram obtidos os seguintes resultados:

1.200 produtores contatados

428 adesões formalizadas e imóveis cadastrados

10 localidades atendidas

1.200 imóveis visitados

8 reuniões de mobilização

Além disso, foram detectados 525 focos de calor, sendo 11 distritos identificados com ocorrências. Desse total, 89,5% nos meses de agosto e outubro. A maior concentração se deu em Demarcação (187 focos), Mutum Paraná (97 focos) e Jaci Paraná (82 focos).

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Texto: Augusto Soares