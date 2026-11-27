Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 16h24

A arrogância de Virginia Fonseca ao usar seu jatinho para fazer um trajeto de 30 minutos entre Goiânia e Caldas Novas gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

Virginia Fonseca queria poupar tempo.

Internautas criticaram a atitude por causa do impacto ambiental. Estimativas apontam que o voo pode ter emitido entre 1,2 e 1,9 tonelada de CO₂ na atmosfera.

E não é a primeira vez que Virginia causa revolta por causa da aeronave. Em agosto, ela já havia sido criticada após fazer bate-voltas entre São Paulo e Goiânia para treinar na academia da qual é sócia.

Esse tipo de atitude, além de ser considerado arrogante, contribui para piorar a imagem de Virginia a cada dia.

Nesta semana, as notícias de que ela teria exigido uma quantia elevada para continuar namorando um jogador de futebol provocaram ainda mais críticas.

Virginia está brincando de madame, em vez de mostrar uma imagem de mãe preocupada com o futuro e a educação dos filhos.

Em breve, sua imagem poderá estar bastante desgastada.

Lembrem-se de Deolane.