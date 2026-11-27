Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 16h17

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, encantou os seguidores ao surgir usando um vestido brilhante em novas fotos publicadas nas redes sociais. O look foi escolhido pela atriz para participar de um jantar promovido pela marca brasileira Daslu, em São Paulo.

A peça eleita por Marina para a ocasião foi um vestido midi com decote drapeado sobre o colo e coberto de paetês translúcidos. O bordado dá textura ao forro rosa-claro e à saia levemente transparente, deixando as pernas visíveis sobre o brilho.

Avaliado em R$ 13 mil, o vestido da marca italiana Bottega Veneta, resgata a relação da moda dos anos 2000 com as lingeries. O tecido fluido da peça bebe da fonte dos vestidos de festa inspirados em camisolas, no entanto, a modelagem destaca as curvas do corpo.

Para completar o visual, Marina escolheu um par de sandálias de salto alto no mesmo tom de rosa, confeccionado em tela, com detalhes em pedrarias e amarração na perna. O par é da mesma marca do vestido e custam cerca de R$ 10 mil.

Nos últimos meses, Marina Ruy Barbosa viu seu nome envolvido em uma polêmica após o fim de seu noivado com o empresário Abdul Fares, de 43 anos. O casamento da atriz estava marcado para acontecer em fevereiro de 2027, em Paris. No entanto, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento com o herdeiro da Marabraz no início de novembro.