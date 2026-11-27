Por Filipe Matoso, TV Globo - Brasília

Publicada em 27/11/2026 às 16h03

O governo brasileiro divulgou uma nota nesta quarta-feira (25) na qual manifestou "indignação" com a proposta do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) para que sejam impostas novas tarifas sobre aeronaves brasileiras e o açúcar brasileiro (veja mais abaixo).

"O governo brasileiro expressa indignação com a decisão do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos de recomendar a imposição de novas tarifas para a importação de aeronaves e açúcar", diz a nota.

Conforme a nota do Palácio do Planalto, o governo brasileiro vem negociando "de boa-fé" há mais de um ano com os americanos em relação à chamada Seção 301, acrescentando que os Estados Unidos ficaram de enviar uma proposta, o que não aconteceu antes da recomendação de tarifa.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje. A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça", acrescentou o governo.

Com base na Seção 301, a Casa Branca decidiu impor dois tarifaços sobre produtos brasileiros vendidos no mercado americano:

um de 25%: em razão do entendimento de que o Brasil adota práticas desleais na economia em relação a empresários americanos em áreas como PIX, etanol, propriedade intelectual e desmatamento;

outro de 12,5%: em razão do entendimento de que dezenas de países, incluindo o Brasil, falharam ao coibir a importação de mercadorias produzidas em locais onde há trabalho forçado.

Conforme a nota divulgada pelo governo brasileiro nesta quarta-feira, a decisão do USTR "constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça".

"O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros", completou.

Nesta quarta, o governo de Donald Trump propôs cobrar uma tarifa adicional de 10% sobre aviões brasileiros e elevar os impostos sobre o açúcar importado do Brasil.

A proposta que afeta o país foi anunciada pelo representante comercial americano, Jamieson Greer, e altera medidas definidas após uma investigação do USTR, que confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros em julho.