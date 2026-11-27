Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/11/2026 às 15h55

O ativista de direitos humanos e jornalista político Mehdi Mahmoudian, coautor de "Foi Apenas um Acidente", filme do iraniano Jafar Panahi vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, foi preso em sua casa, em Teerã, na quarta-feira (25). Ele é acusado de fazer propaganda contra o governo.

A detenção ocorreu após Mahmoudian publicar, em seu canal no Telegram, um alerta sobre o risco de execução de dois manifestantes presos durante os protestos antigovernamentais de 2022. As manifestações foram desencadeadas pela morte de Mahsa Amini, jovem curda de 22 anos que morreu sob custódia policial após ser detida por supostamente usar o véu islâmico de maneira inadequada.

Segundo o ativista iraniano Hosein Razzagh, Mahmoudian está detido na Penitenciária da Grande Teerã. Os agentes responsáveis pela prisão também apreenderam seus dispositivos eletrônicos, de acordo com uma publicação em seu canal no Telegram.

O roteirista já havia cumprido cinco anos de prisão, entre 2009 e 2014, sob acusação de motim contra o regime. Em fevereiro deste ano, foi novamente detido por um breve período após assinar uma declaração que condenava o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e a repressão violenta do governo contra manifestantes.

A prisão ocorre em meio à pressão das autoridades iranianas sobre Jafar Panahi. O cineasta foi condenado recentemente por um tribunal revolucionário de Teerã a cinco anos de prisão. A sentença também prevê o confisco de seus bens, o congelamento de suas contas bancárias e a proibição de viajar e usar redes sociais por dois anos.

Na semana passada, dirigentes dos festivais de Veneza e Berlim e artistas como Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Michael Moore e Barry Jenkins assinaram uma carta aberta em defesa de Panahi, pedindo ao tribunal que revogue as medidas impostas ao diretor.