Por GCI

Publicada em 27/11/2026 às 15h50

A pedido do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a Justiça revogou a liberdade provisória concedida a um homem investigado por um homicídio no trânsito ocorrido em Porto Velho e determinou sua prisão preventiva. A decisão atendeu a pedido de reconsideração apresentado pelo MPRO, que apontou elementos novos e circunstâncias que justificariam a medida cautelar.

A pedido do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a Justiça revogou a liberdade provisória concedida a um homem investigado por um homicídio no trânsito ocorrido em Porto Velho e determinou sua prisão preventiva. A decisão atendeu a pedido de reconsideração apresentado pelo MPRO, que apontou elementos novos e circunstâncias que justificariam a medida cautelar.

O suspeito foi preso no início da tarde desta sexta-feira, após a determinação judicial, pela equipe de homicídios da Polícia Civil.

Conforme manifestação ministerial, o investigado havia sido colocado em liberdade durante audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Ocasião em que o MPRO solicitou a prisão preventiva do suspeito.

No novo encaminhamento, o MPRO sustentou que o caso exigia uma reavaliação da decisão, destacando o histórico recente de envolvimento do suspeito em ocorrências criminais de delitos e a necessidade de garantir a ordem pública.

No pedido encaminhado à Justiça, o Ministério Público argumentou que o investigado respondia a procedimentos relacionados a outros delitos de trânsito e que, à época do homicídio, cumpria benefício processual decorrente de outro episódio envolvendo embriaguez ao volante. A instituição também destacou que o caso em apuração foi inicialmente enquadrado como homicídio qualificado cometido com dolo eventual, situação em que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Ainda segundo o MPRO, a prisão preventiva mostrou-se necessária diante de elementos que indicariam risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas. A manifestação ministerial ressaltou também a repercussão social do caso e a necessidade de preservação da ordem pública.

Motoboys foram recebidos no MPRO



Na manhã desta sexta-feira, os promotores de Justiça, Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues e Eider José Mendonça das Neves, receberam um grupo de 5 representantes dos motoboys de Porto Velho, que, desde o fato, promovem mobilizações de protesto.

Eles ouviram dos promotores esclarecimentos acerca do caso, da preocupação da instituição em atuar para a prisão do suspeito, bem como informações acerca do andamento do processo daqui para frente.

Também esteve presente na reunião o irmão de outra vítima, que foi atropelada e morta pela esposa do suspeito pela morte no trânsito do motoboy. Ela estaria embriagada. Este caso também está sob apuração do Ministério Público.