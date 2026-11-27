Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/11/2026 às 15h52

Um navio de bandeira maltesa com 7.000 toneladas de óleo diesel naufragou ao largo da costa de Ibiza. Com o acidente, autoridades espanholas adotaram medidas preventivas nesta quinta-feira (26) a fim de evitar danos ao meio ambiente. Um tripulante da embarcação morreu.

"Continuamos acompanhando muito de perto o naufrágio", afirmou o presidente do governo, Pedro Sánchez, na rede social X (antigo Twitter).

O navio-tanque Med Emre, com quase 120 metros de comprimento, registrou entrada de água por um motivo ainda desconhecido enquanto navegava da cidade de Algeciras, no sul espanhol, para Barcelona. Ele transporta cerca de 66 mil barris de produtos refinados, de acordo com dados de monitoramento marítimo da empresa Kpler.

Os serviços de emergência informaram que todos os 17 tripulantes foram resgatados, mas um deles morreu no Hospital Can Misses, em Ibiza.

Seis pessoas foram encaminhadas a dois hospitais com ferimentos leves. Outras cinco tiveram como destino Valência, e as demais permaneceram em boas condições a bordo de uma embarcação de resgate.

Pablo Garriz, chefe regional de emergências das Ilhas Baleares, afirmou que havia cidadãos turcos e indianos entre os tripulantes e que, por enquanto, não podia confirmar a nacionalidade da pessoa que morreu.

O navio-tanque permanecia parcialmente submerso, com a quilha se projetando acima da superfície, afirmou Garriz a jornalistas, apesar das indicações iniciais de que havia afundado por completo.

"A notícia positiva é que a embarcação não está no fundo do mar. Ela permanece semissubmersa na superfície, o que permite operações de salvamento e contenção", afirmou, acrescentando que, no momento, não havia impacto nas águas nem no litoral das Baleares e tampouco indícios de um vazamento significativo, embora pequenas manchas de óleo tivessem sido observadas.

Especialistas avaliavam a estabilidade da embarcação antes de decidir sobre as operações de salvamento e recuperação da carga.

O serviço de salvamento marítimo da Espanha enviou uma aeronave e uma embarcação especializada no combate a derramamentos de óleo, a Clara Campoamor, para inspecionar a área. Três helicópteros participaram do resgate, além de navios mercantes que estavam nas proximidades.

Ver Barcos

"O acidente ocorreu em uma área de especial valor ecológico, na qual se sobrepõem duas áreas protegidas: o corredor de migração de cetáceos do Mediterrâneo e o canal de Ibiza", declarou, em um comunicado, a ONG de proteção dos oceanos Oceana.

"Trata-se de uma zona especialmente sensível. Por isso, pedimos uma rápida atuação das autoridades para evitar danos ao meio marinho, assim como uma investigação minuciosa para determinar as causas do acidente", afirmou Ricardo Aguilar, diretor de expedições da Oceana na Europa.

A ONG alertou para possíveis consequências para as comunidades locais, a pesca e outras atividades econômicas da região.

A Marinha Mercante acionou um plano no fim da noite de quarta (25) para coordenar a resposta ao acidente e avaliar suas possíveis consequências ambientais.

As águas ao redor de Ibiza são habitat de tartarugas marinhas, golfinhos e da pardela-balear, uma das aves marinhas mais ameaçadas da Europa. A área também abriga extensas pradarias marinhas de Posidonia oceanica, que desempenham um papel vital na preservação da biodiversidade marinha.

O pior desastre ambiental marítimo da Espanha ocorreu em 2002, quando o navio-tanque Prestige, de bandeira das Bahamas, afundou ao largo da região da Galícia, no noroeste do país, derramando dezenas de milhares de toneladas de óleo combustível pesado e contaminando centenas de praias espanholas e francesas.

Consultar Atlas

O governo regional das Baleares disse que estava reunindo informações sobre o acidente e suas possíveis consequências, incluindo qualquer risco de poluição por combustível, antes de decidir sobre novas medidas.