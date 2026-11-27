Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 15h37

Quase 400 mil crianças e adolescentes brasileiros viviam em união conjugal em 2022. O perfil mais comum do grupo é o de menina na adolescência, próxima dos 17 anos, preta ou parda, moradora de família de baixa renda e vivendo em união informal, sem registro civil ou religioso.

Ela tem mais chances de morar no Norte do país, região onde as proporções de uniões nessa faixa etária são as mais elevadas do Brasil.

Os números mostram que as uniões conjugais envolvendo crianças e adolescentes atingem de forma desproporcional as meninas. Elas representam 82,1% das 387,3 mil crianças e adolescentes de 10 a 17 anos que viviam em união conjugal no país em 2022.

No grupo, 68,2% são pretos ou pardos e 84,5% vivem em domicílios com renda de até um salário mínimo por pessoa. Além disso, 92,3% das uniões são informais, sem registro em cartório ou cerimônia religiosa.

Dia Internacional

Os dados foram divulgados na quinta-feira (27), data do primeiro Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas com apoio do Brasil.

O levantamento inédito foi elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) a partir dos microdados da amostra do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A divulgação desses microdados permitiu ampliar a análise para toda a população menor de 18 anos, já que, até então, o IBGE havia divulgado apenas informações sobre a faixa etária de 10 a 14 anos.

Uma em cada nove meninas

A incidência aumenta ao longo da adolescência. Aos 17 anos, uma em cada nove meninas brasileiras (10,8%) já vivia com cônjuge ou companheiro, percentual quatro vezes superior ao registrado entre meninos da mesma idade.

Na Região Norte, a proporção chega a uma em cada seis meninas de 17 anos. No Acre, alcança 21,9%.

Embora a maior parte das uniões envolva adolescentes de 15 a 17 anos, o levantamento apontou 86,6 mil crianças e adolescentes de 10 a 15 anos vivendo nessa condição. Desse total, cerca de 7,1 mil declararam uniões com cerimônia civil e/ou religiosa.

Segundo o UNFPA, os dados exigem atenção porque a Lei nº 13.811, de 2019, proíbe o casamento de pessoas com menos de 16 anos.

Frequência e números

O fenômeno está presente em todas as unidades da federação. A Região Norte registra a maior proporção de crianças e adolescentes em união conjugal, com 2,8% da população de 10 a 17 anos, acima da média nacional de 1,7%.

Os maiores percentuais foram observados no Acre (3,9%), em Roraima (3,2%) e no Amapá (3,1%).

Em números absolutos, os maiores contingentes estão em São Paulo (42,7 mil), Pará (30,8 mil) e Bahia (30,2 mil).