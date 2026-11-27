Por assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 15h08

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semagri e da Semeia, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-9, realizou uma ação de plantio e replantio de mudas de árvores nativas na área do antigo lixão municipal, na RO-135, saída para Nova Londrina.

A iniciativa faz parte do trabalho de recuperação ambiental do espaço, com o plantio de espécies como Ipê Roxo, Ipê Branco e Ipê Amarelo, além de serviços de limpeza e manutenção.

Mais do que plantar árvores, estamos semeando vida, fortalecendo a biodiversidade e construindo um futuro mais sustentável para nossa cidade.

Preservar o meio ambiente é um compromisso de todos!