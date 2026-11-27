Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 27/11/2026 às 14h39

O fortalecimento da agricultura e a melhoria dos serviços de assistência técnica aos produtores rurais ganham mais um importante reforço em Rondônia. O Governo do Estado reinaugura neste sábado (28), às 9h, o escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), em Cacoal, após obras de revitalização, recuperação e ampliação da estrutura física.

Com investimento de R$ 669.917,07, provenientes de recursos estaduais, a unidade passou por uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, segurança e eficiência no atendimento aos produtores rurais.

A obra teve início em 28 de junho de 2025 e foi concluída em 11 de novembro de 2026, contemplando uma área construída de 436,8 metros quadrados. Os serviços incluíram revitalização, recuperação de estruturas, ampliação de espaços, demolições necessárias e manutenção preventiva e corretiva, garantindo melhores condições de funcionamento da unidade.

A reinauguração do escritório de Cacoal integra um conjunto de investimentos do Governo de Rondônia na recuperação e modernização das unidades da Emater em diferentes municípios. As intervenções buscam melhorar a infraestrutura de atendimento, valorizar o trabalho dos profissionais e garantir mais qualidade nos serviços oferecidos ao setor produtivo.