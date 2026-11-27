Por MPF/ RO

Publicada em 27/11/2026 às 14h10

Foto ilustrativa: Pedro Adilon/Governo de Rondônia

O Ministério Público Federal (MPF) enviou recomendação para que a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau/RO) e a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) Porto Velho e Vilhena, elaborem um plano de ações integradas de urgência e emergência. A medida busca estabelecer fluxos regulatórios transparentes e garantir atendimento médico adequado e sem demora às comunidades indígenas do estado.

Na recomendação, o MPF estabelece que o plano de ação deve contemplar critérios técnicos para a escolha de hospitais de referência mais adequada para cada terra indígena, atendimento logístico de remoção prioritário para casos graves e a composição mínima de equipes e equipamentos de atendimento. Além disso, os órgãos devem adotar sistemas de prontuário eletrônico auditáveis, como o e-SUS APS, assegurando o registro completo do histórico do paciente desde o primeiro contato na aldeia.

Falhas no atendimento

A recomendação do MPF decorre de apurações de um inquérito civil que investiga o óbito de uma criança indígena da aldeia Trincheira, ocorrido em março de 2023 no Hospital Municipal de Jaru. A investigação do MPF apontou indícios de morosidade e graves falhas na prestação do socorro.

Segundo apurado pelo MPF, os pedidos de transporte emergencial foram feitos no dia 19 de março, mas a equipe da Casa de Saúde Indígena (Casai) de Jaru só disponibilizou o veículo no dia seguinte. O deslocamento levou cerca de 2h30 por um trajeto de 150 km sem a presença de enfermeiro, ignorando a proximidade do município de Mirante da Serra, a apenas 20 km da aldeia e dotado de hospital com capacidade semelhante. Além disso, o acolhimento hospitalar em Jaru omitiu a aferição de importantes marcadores de sinais vitais na triagem inicial.

O MPF também constatou a ausência de plano regional de regulação emergencial e o extravio do prontuário de território da criança, documento considerado indispensável para o histórico de saúde. Para os procuradores da República que assinam a recomendação, Caroline Helpa e Leonardo Caberlon, a ausência de registros oficiais compromete o controle social e a transparência do serviço público de saúde.

As autoridades notificadas têm o prazo de 30 dias para informar se acatam a recomendação e 90 dias para apresentar a cópia do plano pactuado e as ações de divulgação às aldeias. O MPF alertou que o descumprimento das medidas recomendadas poderá resultar na adoção de ações judiciais e administrativas cabíveis contra os gestores omissos.

Inquérito civil nº 1.31.001.000310/2023-97