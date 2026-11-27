Por Ian Machado

Publicada em 27/11/2026 às 13h50

A solenidade de entrega do prêmio ocorreu na quinta-feira (26), em São Paulo (​​​​​​​Foto: Ray Natalisson)

O deputado estadual Alan Queiroz (PL), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e gestor do contrato do programa de estágio da instituição, recebeu o 16º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio. A premiação reconhece organizações públicas e privadas que se destacam na gestão de seus programas de estágio, com base na avaliação dos próprios estudantes.

Entre os aspectos destacados pelos estagiários da Assembleia Legislativa estão a pontualidade no pagamento das bolsas, o valor da remuneração, a disponibilização de materiais de trabalho e a realização de eventos e gincanas. Também foram reconhecidas iniciativas voltadas à diversidade, à inclusão e à valorização dos estudantes.

A Assembleia foi premiada na faixa destinada a organizações com 201 ou mais estagiários, que contempla cinco instituições reconhecidas na categoria de órgãos públicos. Além disso, recebeu o prêmio Destaque Regional da Região Norte, concedido a organizações que obtiveram os melhores resultados na avaliação dos participantes.

Para Alan Queiroz, o reconhecimento evidencia a importância de oferecer condições adequadas de aprendizagem e desenvolvimento profissional aos estudantes.

“É uma grande honra receber esse reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa de Rondônia. Como 1º secretário e gestor do contrato, tenho a responsabilidade de acompanhar o programa e contribuir para que os estagiários tenham oportunidades de aprendizado, estrutura adequada e valorização. Essa conquista demonstra a importância de abrir portas para os jovens e contribuir para a formação de profissionais que estarão construindo o futuro do nosso estado”, destacou.

Formação profissional

Promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos-Ipec, o prêmio reconhece organizações que oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional aos estudantes por meio de programas de estágio.

A avaliação considera aspectos relacionados às condições oferecidas aos estagiários, às oportunidades de aprendizagem e às práticas adotadas pelas instiuições participantes.

O reconhecimento da Alero destaca o programa de estágio da instituição entre as iniciativas avaliadas nacionalmente e evidencia a importância da formação prática para a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.