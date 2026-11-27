Por Alexandre Almeida

Publicada em 27/11/2026 às 11h34

A Linha Cascalheira, na zona rural de Theobroma, recebeu melhorias importantes com a substituição de três antigas pontes de madeira por tubos metálicos. A ação, viabilizada por meio de investimento destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), atende a uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior e representa um avanço para a infraestrutura rural, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança aos moradores e produtores que utilizam a via.

A substituição das estruturas antigas por tubos metálicos elimina problemas recorrentes provocados pelo desgaste da madeira, reduz a necessidade de manutenções constantes e proporciona mais segurança para o deslocamento de veículos. A melhoria também facilita o transporte da produção agrícola e do gado de corte, contribuindo diretamente para o fortalecimento da atividade rural e o desenvolvimento econômico do município.

O vereador Zé Barros Júnior destacou a importância da conclusão dos serviços e agradeceu ao parlamentar pelo atendimento da demanda. “Foi finalizada uma ação importante onde foram suprimidas três pontes velhas de madeira por tubos metálicos. É um recurso do nosso deputado estadual Ezequiel Neiva de mais de R$ 1 milhão que atende o nosso produtor rural. Eu agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por esse investimento e tambémao nosso prefeito Gilliard Gomes pela parceria e pela mão amiga”, frisou.

O vereador também ressaltou os benefícios da obra para quem utiliza diariamente a estrada. “Essa ação melhora a qualidade de vida das pessoas, garante segurança e ajuda também no escoamento da produção agrícola e do gado de corte. Aqui são inúmeras pessoas que transitam por essa região, de forma que é uma ação macro que vai ajudar no desenvolvimento da nossa municipalidade”, afirmou.

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a conclusão dos serviços representa mais um compromisso atendido em favor da população rural de Theobroma. “Essa é uma via que necessitava de atenção especial. Procuramos atender à solicitação do nosso vereador Zé Barros Júnior, porque sabemos da importância dessa estrada para os moradores e produtores rurais. Nosso objetivo é garantir o direito de ir e vir com segurança, oferecendo condições adequadas de trafegabilidade para quem vive e trabalha no campo”, destacou.

As ações foram executadas em parceria com a Prefeitura de Theobroma, sob a gestão do prefeito Gilliard Gomes (PSD). A Secretaria Municipal de Obras ficou responsável pela instalação dos tubos metálicos, contribuindo para a agilidade e eficiência dos serviços. Ezequiel Neiva ressaltou que a união de esforços entre o mandato parlamentar, o vereador Zé Barros Júnior e a administração municipal é fundamental para levar melhorias à população.

Instalação dos tubos metálicos representa mais segurança para quem utiliza diariamente a Linha Cascalheira (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

“Quero destacar a parceria com o prefeito Gilliard Gomes e toda a equipe da Prefeitura, especialmente da Secretaria Municipal de Obras, que teve um papel importante na execução dos serviços. Temos um olhar atento para a infraestrutura da zona rural, porque sabemos que estradas em boas condições são fundamentais para o produtor rural, para o transporte da produção e para a qualidade de vida das famílias. Nosso compromisso é continuar trabalhando em conjunto com os vereadores e as prefeituras, levando investimentos e soluções que façam a diferença na vida das pessoas”, concluiu.