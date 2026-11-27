Por Letícia Regis

Publicada em 27/11/2026 às 11h44

A avenida Jorge Teixeira, um dos principais acessos a Porto Velho, recebe serviços de roçagem para controlar o crescimento da vegetação às margens da via. A ação integra os trabalhos de manutenção urbana da Prefeitura e contribui para melhorar as condições de conservação da entrada da cidade.

O serviço é executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). As equipes realizam o corte do mato, com o objetivo de manter as margens da avenida limpas e melhorar a aparência do espaço utilizado por moradores, trabalhadores e visitantes.

Para o prefeito Léo Moraes, a manutenção dos espaços públicos faz parte do cuidado diário com a cidade.

“Uma cidade bem cuidada começa pela manutenção dos seus espaços. A roçagem deixa as vias mais limpas, organizadas e bonitas, além de melhorar a impressão de quem chega a Porto Velho”.

Além da avenida Jorge Teixeira, as equipes atendem outros pontos da capital conforme as necessidades de limpeza e conservação identificadas em cada região. A roçagem faz parte dessa rotina de manutenção dos espaços públicos.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, destaca a importância da continuidade do trabalho, especialmente nas áreas de maior circulação.

“Nosso objetivo é manter as vias limpas e organizadas, principalmente os locais de maior circulação. A roçagem é um serviço importante para conservar esses espaços”.

Na entrada da cidade, a intervenção se concentra na vegetação às margens da avenida. O acompanhamento dessas áreas permite identificar a necessidade de novos serviços para evitar o crescimento excessivo do mato.