Por Sema

Publicada em 27/11/2026 às 11h49

Quem passeia com animais de estimação em espaços públicos da capital conta com lixeiras próprias para o descarte dos dejetos recolhidos durante o percurso. A Prefeitura de Porto Velho disponibiliza dez lixeiras pet em locais de circulação de moradores e animais, com o objetivo de incentivar esse cuidado e contribuir para a conservação das áreas de convivência.

O projeto é coordenado pela Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). A instalação dos equipamentos facilita o descarte adequado e busca evitar que os resíduos permaneçam nos espaços frequentados pela população.

O prefeito Léo Moraes destaca que a iniciativa associa o bem-estar animal ao cuidado com a cidade.

“Cuidar dos animais também significa cuidar dos ambientes onde eles vivem e circulam. Queremos uma cidade mais limpa, organizada e consciente, e essas ações ajudam a incentivar a responsabilidade de todos com os espaços que compartilhamos”.

Os equipamentos estão distribuídos em locais como Parque da Cidade, Parque Circuito, Parque Natural, Praça CEU, Espaço Alternativo e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A proposta é ampliar gradualmente a instalação para outros pontos da capital.

Uso correto das lixeiras pet contribui para a limpeza dos espaços públicos e o cuidado com os animais comunitários

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, explica que a expansão integra as ações de proteção animal desenvolvidas pela pasta.

“A instalação das lixeiras PET é uma medida que contribui tanto para a limpeza dos espaços públicos quanto para a segurança dos animais. Nosso objetivo é ampliar gradualmente essa iniciativa e incentivar a população a fazer o descarte correto dos resíduos, ajudando a manter esses ambientes conservados”.

A participação dos tutores é necessária para que os equipamentos cumpram sua finalidade. Recolher os dejetos durante os passeios e utilizar as lixeiras apropriadas são cuidados que ajudam a preservar os locais compartilhados com outros frequentadores.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, ressalta a importância dessa colaboração.

“Nosso trabalho busca promover melhores condições para os animais que vivem nas ruas e nos espaços comunitários. As lixeiras PET também fazem parte desse cuidado, pois ajudam a manter os ambientes limpos e reduzem os riscos causados pelo descarte inadequado de resíduos. É importante que a população também participe, utilizando corretamente os equipamentos”.

Além da instalação das lixeiras, a CPA coordena projetos voltados à alimentação, ao acolhimento e à segurança dos animais comunitários e em situação de rua. O cuidado com os ambientes onde eles vivem e circulam integra esse conjunto de ações.

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Texto: Sema