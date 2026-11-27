Por Helen Paiva

Publicada em 27/11/2026 às 11h52

Os casos confirmados de covid-19 em Porto Velho caíram de 121, em outubro de 2025, para 57, em outubro de 2026. A redução foi de 53%, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que acompanha a circulação do vírus e os indicadores epidemiológicos na capital.

Em novembro de 2026, foram contabilizados 21 casos até o dia 24, data de atualização do levantamento. No mesmo mês de 2025, foram registrados 68 casos ao longo de todo o período. Como os dados deste ano ainda são parciais, os números poderão sofrer alterações.

Até 24 de novembro, não havia registro de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 nem de óbitos pela doença na capital, conforme informações da Coordenação Municipal de Vigilância da Influenza, Covid-19 e outros Vírus Respiratórios, da Semusa.

Vacinação contra a covid-19 segue disponível nas UBSs para os grupos prioritários, conforme o calendário nacional

A redução dos registros reforça a importância do acompanhamento realizado pela vigilância epidemiológica, que permite identificar mudanças no comportamento da doença e orientar as ações de prevenção. Mesmo com números menores, a Semusa mantém o monitoramento dos casos e recomenda que a população continue atenta aos sintomas, especialmente entre pessoas com maior risco de desenvolver complicações.

CENÁRIO NACIONAL

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também acompanha a circulação dos vírus respiratórios no país. No levantamento divulgado em novembro, foram identificados sinais de crescimento dos casos de SRAG associados à covid-19 em algumas regiões, embora a incidência geral permanecesse baixa.

O cenário reforça a importância do monitoramento epidemiológico e da vacinação, mesmo diante da redução dos registros municipais.

O prefeito Léo Moraes ressalta a importância de manter a população informada sobre a situação da doença na capital.

“Quem está em casa e vê alguém da família gripado quer saber como anda a covid em Porto Velho. É por isso que a Prefeitura acompanha os casos e divulga esses números. A população precisa ter informação clara sobre o que acontece aqui na cidade.”

Semusa mantém o acompanhamento epidemiológico e reforça a vacinação para prevenir casos graves de covid-19

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca a redução dos casos em relação ao ano passado e reforça a importância de manter a vacinação atualizada, principalmente entre os grupos mais vulneráveis.

“Em outubro, tivemos menos da metade dos casos registrados no mesmo mês do ano passado. O vírus continua circulando, por isso fica o lembrete, principalmente para os idosos e as pessoas com a imunidade comprometida. Confiram a caderneta e procurem a unidade de saúde para saber se já está na hora do reforço.”

QUEM DEVE TOMAR A VACINA?

A vacinação continua sendo a principal medida de prevenção contra as formas graves da covid-19. Conforme as orientações do Ministério da Saúde para 2026, os intervalos variam de acordo com o grupo:

Idosos a partir de 60 anos: uma dose a cada seis meses.

Pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses.

Profissionais de saúde e pessoas com comorbidades: uma dose anual, conforme as recomendações do calendário nacional.

Gestantes: uma dose a cada gestação.

A orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, apresentar a caderneta de vacinação e verificar se há doses pendentes.