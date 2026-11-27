Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 11h32

Um raio atingiu o navio-plataforma P-77 da Petrobras, gerando um princípio de incêndio, rapidamente controlado pelas equipes de segurança da plataforma. Segundo a empresa, não houve vítimas nem danos aos equipamentos.

"A companhia reforça que a segurança das pessoas, das instalações e do meio ambiente é prioridade em todas as suas operações".

Plataforma

Instalado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, o navio-plataforma P-77 está em operação desde março de 2019.

A plataforma é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e está ancorada a aproximadamente 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

A unidade tem capacidade para produzir diariamente 150 mil barris de petróleo e comprimir até 6 milhões de m³ por dia de gás, estando ancorada em área com lâmina d'água de 1.980 metros de profundidade.