Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 11h30

O Banco Central (BC) prepara mudanças que incluem o aprimoramento do Pix Automático, medidas para combater mensagens ofensivas enviadas junto às transferências e ferramentas para identificar fraudes e facilitar a devolução de dinheiro enviado por engano.

As novidades foram apresentadas nesta quinta-feira (26), durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix, que também apresentou o balanço das medidas implementadas em 2026 e as diretrizes para o próximo ano.

Fim das mensagens ofensivas

Uma das prioridades será a regulamentação das mensagens enviadas junto às transferências Pix.

Atualmente, os usuários podem acrescentar textos ao realizar pagamentos. Entretanto, o recurso também pode ser utilizado para enviar ameaças, ofensas e mensagens intimidatórias.

Para combater esse tipo de prática, o Banco Central desenvolverá regras e soluções tecnológicas. Entre as medidas previstas estão:

Campanhas educativas sobre o uso adequado do recurso;

Ferramenta para mascarar mensagens consideradas inapropriadas nos aplicativos bancários;

Possibilidade de cada usuário decidir se deseja utilizar o mascaramento.

A iniciativa foi discutida por um grupo de trabalho que reúne representantes do mercado financeiro e da sociedade civil.

Mais proteção contra fraudes

A segurança será outro destaque da agenda de 2027. O BC pretende desenvolver um indicador de probabilidade de fraude, calculado em tempo real para cada transação.

O resultado será compartilhado com bancos e instituições de pagamento, que poderão utilizar a informação para decidir se autorizam ou rejeitam uma transferência.

A proposta é identificar operações suspeitas antes que o dinheiro seja enviado, ampliando a prevenção contra golpes.

Pix Automático

Outra novidade será o aprimoramento do Pix Automático, modalidade que permite programar pagamentos recorrentes sem a necessidade de autorizar cada transação individualmente.

O BC pretende melhorar o funcionamento da ferramenta, aumentar a efetividade dos pagamentos e incentivar novos modelos de negócios e cobrança.

A expectativa é beneficiar consumidores e empresas que utilizam o sistema para receber mensalidades, assinaturas e outras cobranças periódicas.

O Banco Central também prevê:

Gestão de chaves: criação de mecanismos para permitir uma atuação mais ativa do BC na gestão das chaves Pix;

Bloqueios preventivos: definição de critérios mínimos para rejeitar transações e bloquear recursos cautelarmente;

Medidas cautelares: ampliação dos instrumentos de fiscalização e atuação sobre as instituições participantes.

Devolução de Pix

Outra mudança prevista é a criação de uma ferramenta para facilitar a recuperação de dinheiro enviado por engano pelo próprio pagador.

A proposta é simplificar o processo de devolução dos valores. O BC, porém, ainda não detalhou como o recurso funcionará nem quando estará disponível.

Entregas de 2026

Durante a reunião, o Banco Central também apresentou as principais entregas deste ano.

Entre elas estão:

Aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0), utilizado em casos de fraude;

Novos requisitos para facilitar a contestação de transações;

Ampliação do Pix Automático para contas-salário;

Regulamentação da cobrança híbrida;

Novos procedimentos de prevenção a fraudes;

Regulamentação da oferta de crédito durante a iniciação de um Pix.

Integração internacional

O BC também iniciou estudos para avaliar a integração do Pix ao TIPS, sistema de pagamentos instantâneos operado pelo Banco Central Europeu.

A possibilidade de conexão com o sistema europeu continuará em avaliação em 2027. A proposta poderá facilitar pagamentos internacionais entre usuários e instituições participantes, mas ainda não há confirmação de implementação.

Em nota, o coordenador do Fórum Pix e chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Breno Lobo, afirmou que a prioridade do Banco Central é dar continuidade à evolução dos serviços e reforçar a segurança do sistema.

As novidades fazem parte da agenda de desenvolvimento e regulamentação para 2027. Portanto, as medidas ainda dependem de etapas de implementação e não estarão necessariamente disponíveis no início do próximo ano.