Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 11h26

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 será aplicado neste domingo (29), em todos os estados e no Distrito Federal, aos universitários de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia que serão avaliados neste ano.

A participação é obrigatória para o estudante concluinte receber o diploma. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.

Também farão a prova aqueles que iniciaram o curso em 2026, que estejam devidamente matriculados e que tenham até 25% da carga horária mínima do curso integral. A participação deste segundo grupo é opcional.

Todos os habilitados nas condições acima devem estar devidamente inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.

Para que serve o Enade

O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.

Questionário do Estudante

Os concluintes dos cursos superiores avaliados têm até às 13h deste domingo (29), no horário de Brasília, para preencher o questionário do estudante, de caráter obrigatório. Somente depois de preencher o questionário do estudante será possível consultar o local de prova.

Já os estudantes que ingressaram neste ano nos mesmos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia devem responder ao questionário entre 30 de outubro e 18 de dezembro. Embora estejam dispensados da realização da prova, o preenchimento é obrigatório para assegurar a regularidade no Enade.

O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de ensino.

Locais e horários de provas

Os inscritos podem conferir onde realizarão o exame no Cartão de Confirmação da Inscrição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, por meio do Sistema Enade.

A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30 e término às 17h30.

Somente após às 17h o participante poderá sair da sala de aplicação levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas.

Áreas avaliadas

Serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação dos bacharelados:

1. engenharia civil;

2. ​engenharia de produção;

3. ​arquitetura e urbanismo;

4. ​engenharia mecânica;

5. ​engenharia elétrica;

6. ​sistemas de informação;

7. ​ciência da computação;

8. ​ciências biológicas (biologia);

9. ​engenharia de computação;

10. ​engenharia química;

11. ​engenharia de controle e automação;

12. ​engenharia ambiental;

13. ​química;

14. ​engenharia de alimentos.

Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:

1. ​​análise e desenvolvimento de sistemas;

2. gestão da tecnologia da informação;

3. ​gestão ambiental;

4. ​redes de computadores.

Saiba o que levar

Os participantes devem organizar, com antecedência, os itens necessários e evitar imprevistos no domingo, antes da entrada na sala de provas. São eles:

documento oficial de identificação original com foto e válido. Também é possível apresentar a versão digital diretamente nos aplicativos oficiais. Não são aceitos prints de tela;

caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente;

Cartão de Confirmação da Inscrição: não é obrigatório, mas é recomendado;

água e lanche leve: em embalagens permitidas, para se manter hidratado e alimentado durante a prova.