Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/11/2026 às 11h32

Um policial aposentado e um caminhoneiro entraram em vias de fato na manhã desta sexta-feira (27), após um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Jorge Teixeira com Calama, bairro Liberdade em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, os condutores teriam começado uma discussão após a colisão entre os veículos que teve apenas danos materiais, no entanto o bate boca acabou em troca de socos.

O caminhoneiro alega que durante a briga o militar correu até o veículo e ameaçou pegar uma arma e só foi impedido com a chegada da PRF que ficou responsável de apurar os fatos para medidas necessárias.