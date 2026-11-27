Por PF/RO

Publicada em 27/11/2026 às 08h50

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/11), a Operação Rapina, com o objetivo de apurar a prática, em tese, de crimes relacionados ao armazenamento e à disponibilização de material de abuso sexual infantojuvenil.

A investigação teve início a partir de elementos que identificaram a utilização de um serviço de internet instalado no município de Ji-Paraná/RO para o armazenamento e para o compartilhamento de material ilícito envolvendo crianças e adolescentes.

No âmbito da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um em Ji-Paraná/RO e dois em Campos de Júlio/MT, expedidos pela 1ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, da Justiça Federal.

Durante as diligências, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão encaminhados à perícia técnica para subsidiar as investigações e auxiliar na identificação de possíveis outros envolvidos.

Alerta

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.