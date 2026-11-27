Por Sérgio Pires

Publicada em 27/11/2026 às 08h41

O RONDONIENSE HIRAN GALLO QUER QUALIDADE DO ENSINO: “NÃO PODEMOS TER UMA MEDICINA PARA OS RICOS OUTRA PARA OS POBRES!”

O rondoniense Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina, hoje com, 720 mil médicos brasileiros associados, se tornou novamente notícia nacional, nesta semana. Um dos sites que destacaram suas afirmações sobre a qualidade da Medicina no país foi o R7, ligado à Record, com o título de “Não podemos ter uma medicina para rico e outra para pobre”, diz presidente do CFM, reproduziu entrevista de Gallo à TV Record.

Amatéria jornalística detalha ainda que “o presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), José Hiran Gallo, criticou a expansão de faculdades de Medicina sem estrutura adequada para formar profissionais e alertou para os riscos que médicos despreparados podem representar aos pacientes.

Na entrevista, Hiran alertou que “a deficiência no ensino pode aprofundar a desigualdade no acesso à saúde e criar dois padrões de atendimento no país: um destinado à população com maior renda e outro oferecido aos mais pobres.

“Não podemos ter no Brasil dois tipos de medicina: uma para rico, outra para pobre. O rico são profissionais bem formados; o pobre, qualquer profissional vestido de branco. Isto nós não podemos aceitar”, disse o presidente do Conselho nacional.

Ele acrescentou: “nós temos hoje mais de 700 mil médicos no Brasil. O que está faltando é a distribuição desses profissionais para os municípios mais distantes. Essa tem que ser uma política de Estado, para que nós possamos levar profissionais bem formados para esses municípios mais distantes da nossa Federação”.

Para ilustrar a situação, pode-se informar que o Brasil tem hoje nada menos do que 494 faculdades de Medicina, formando entre 38 mil e 40 mil novos formandos no mercado de trabalho.

O problema não é só quantidade, mas também a qualidade do ensino e onde esses profissionais estão. O Norte tem a menor proporção, algo em torno de 1,7 médicos por mil habitantes, enquanto o Sudeste tem perto de 3,8. No Nordeste a razão fica no meio do caminho, mas o interior do Norte e partes da Amazônia, além de áreas pobres do Nordeste, sofrem com falta de profissionais.

A situação é ainda mais preocupante no interior, em comunidades ribeirinhas, indígenas e municípios distantes dos grandes centros. Faltam profissionais principalmente na Amazônia e nas regiões mais pobres do Nordeste.

BANCADA FEDERAL RACHA E METADE APOIA PROJETO DE LULA QUE NÃO CORTA GASTOS DO GOVERNO, MAS SACRIFICA A POPULAÇÃO

Meio a meio. Metade da bancada federal de Rondônia votou com o governo Lula, no projeto de ajuste fiscal aprovado por ampla maioria no Congresso. Ao contrário do que se imaginava, deputados que se postaram claramente contrários a Lula na campanha eleitoral, decidiram apoiar o reajuste que tem sofrido críticas duras até de parlamentares da esquerda.

Votaram a favor do projeto os deputados federais Maurícioo Carvalho, Cristiane Lopes, Rafael Fera e Sílvia Cristina. Os contra foram Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo, Fernando Máximo e Thiago Flores.

Mosquini e Máximo foram às redes sociais explicar seu,s votos contrários, alegando que ele é extremamente prejudicial ao Brasil. Thiago Flores também fez o mesmo. Já os deputados que votaram favoráveis ao projeto de Lula, não se pronunciaram sobre o assunto.

Entre as principais críticas, está o fato de o governo propor profundos cortes, incluindo em área nevrálgica como a da saúde, enquanto na proposta não há menção de cortes na própria carne, para economizar em gastos, mantendo o poder central isento de qualquer sacrifício, enquanto ele é repassado à população.

Uma das questões mais complexas, na votação atingiu o PL, partido que faz dura oposição ao atual governo. Apesar da orientação partidária, sete deputados do PL votaram a favor No plenário, a proposta recebeu 353 votos a favor e 128 contrários, além de cinco abstenções e dez obstruções.

NA RETA FINAL, GOVERNADOR APARECE POUCO, USA MENOS AS REDES SOCIAIS E TROCOU QUEM TEM O PODER PRÓXIMO A ELE

Faltando um mês e nove dias para o fim do atual governo, poucas informações têm emanado do comando palaciano. Depois que reassumiu o governo, enquanto o presidente da Assembleia, Alex Redano, esteve à frente do Estado, o governador Marcos Rocha praticamente não tem feitos pronunciamentos públicos. Nesta semana, ele esteve, junto com o secretário de saúde, dr. Edilton Oliveira, num evento promovido pela Fenacom.

Rocha, ao menos nos últimos dias, tem ficado ausente também das redes sociais. Um dos últimos vídeos que publicou, foi sobre um grupo de estudantes rondonienses que, com apoio do seu governo, concluíram um intercâmbio de quatro meses, nos Estados Unidos, mas sem que aparecesse no vídeo.

Outro, é um momento de alegria, em que governador aparece cercado de estudantes, quando escreveu: “quando olho para nossas crianças, penso no futuro que queremos deixar para elas. Um futuro com oportunidades, educação de qualidade e caminhos abertos, para realizarem seus sonhos. É por elas que precisamos fazer o nosso melhor, hoje!” E concluiu pedindo benção a todas.

Nos últimos dias da sua administração, Rocha trocou os poderes internos no Palácio, sem alarde. Nesta reta final, personagens que tinham muita proximidade e quase carta branca do Governador, perdendo espaço. Hoje, a personalidade mais próxima a ele é Rute Silva Pedrosa, sua secretária executiva.

MOSQUINI REAFIRMA MUDANÇA RADICAL NA SEDAM E DIZ QUE MARCOS ROGÉRIO ESTÁ “ALTAMENTE PREPARADO” PARA AS QUESTÕES AMBIENTAIS

Um dos destaques da mais recente entrevista do deputado federal Lúcio Mosquini, no programa dos Dinossauros (Rádio Parecis FM) se relacionou com as mudanças que o governo Marcos Rogério fará na Sedam e na Polícia Ambiental. Uma das declarações do coordenador da equipe de transição é de que a fiscalização contra crimes ambientais não será diminuída e, pelo contrário, será ampliada.

Ao comentar o assunto, Mosquini lembrou que “o governador Marcos Rocha está muito preparado. “Ele foi vereador, deputado federal, senador e é produtor rural. Então ele é muito bem preparado para enfrentar toda esta problemática”.

Mosquini destacou que a Sedam será apoiada, reforçada e será protagonista do desenvolvimento do Estado. Reafirmou que “a proposta de governo de Marcos Rogério é transformar a Sedam, que passará de agir exclusivamente com punições e construirá sua relação de orientação e parceria com nossos produtores”.

A aplicação de 3 bilhões e 600 milhões de reais em multas, em tão pouco tempo, mas recebeu apenas 30 milhões. “Por isso, precisamos repensar todo este modelo”, enfatizou.

Questionado sobre as questões levantadas pel deputada Cláudia de Jesus, do PT, que as mudanças na Sedam e Polícia ambiental poderia representar um afrouxamento no controle ambiental, Mosquini retrucou com forte negativa. “Haverá rígida fiscalização, mas agindo tão logo o problema seja detectado, sem esperar meses para atuar e, ao invés de orientar e ser parceira, sair multando com bilhões de reais que nunca serão pagos” .

RECÉM REELEITO, THIAGO FLORES POR POUCO NÃO SE TORNOU MAIS UMA VÍTIMA DAS ESTATÍSTICAS DA BR 364 ASSASSINA

Foi por pouco. O deputado federal Thiago Flores poderia ter sido mais uma vítima fatal da BR 364 assassina. Ficou ferido, embora não com gravidade, quando sua camioneta, estacionada num destes inúmeros “Pare e Siga” da Rodovia da morte, o veículo foi atingido em cheio por outra camioneta, desgovernada, que vinha em sentido contrário.

Teve sorte, o recém reeleito deputado, até porque se dependesse do motorista que causou o acidente, ele não teria socorro. O causador da colisão simplesmente abandonou o local, sem prestar socorro. Socorrido por outros motoristas e pessoas que passavam pelo local, ele foi levado a um posto de socorro da Nova 364 e levado ao Hospital em Ariquemes, sua cidade e onde já foi Prefeito.

Depois do susto e de pontos pelo corpo, com ferimentos, mas inteiro e se recuperando, Thiago Flores fez agradecimentos a todos os que o ajudaram e às orações e mensagens de apoio de grande número de pessoas.

Ele se recupera de mais um acidente na nossa única e por isso mais perigosa rodovia federal. Fica o susto e o alerta para o esquema do “Pare e Siga”, feitos em vários pontos da BR. Há questões que precisam ser levantadas. Por exemplo: havia sinalização suficiente? Como um motorista teria perdido o controle do seu veículo, em alta velocidade, num local bem sinalizado?

As investigações certamente chegarão ao causador do acidente, que terá que dar muitas explicações, inclusive porque fugiu do local do acidente que poderia ter matado uma pessoa?

Aguardemos as respostas!

CANEDO ALERTA; CASO AÇÃO DO PDT VINGUE NO STF, PODE HAVER GRANDES MUDANÇAS ENTRE OS ELEITOS EM TODO O PAÍS

O advogado Nelson Canedo, especialista em Direito Eleitoral, trouxe o assunto ao debate: caso uma ação proposta pelo PDT na Suprema Corte seja acatada, pode haver mudanças nos nomes que vão compor tanto o Congresso Nacional quanto as Assembleias Legislativas. Embora ainda sem mais detalhes, até uma das cadeiras na ALE rondoniense estaria em risco.

Na eleição para deputado, os votos ajudam a definir quantas vagas cada partido ou federação terá. Algumas vagas só surgem depois da primeira divisão. São as chamadas sobras eleitorais.

Basicamente, o PDT questiona o cálculo atual destas sobras e, ao mesmo tempo, contestou os percentuais mínimos exigidos na primeira etapa desta distribuição, que seriam 80 por cento do quociente eleitoral para o partido ou federação e 20 por cento para o candidato. O PDT pede ao STF que a regra tenha efeito retroativo e atinja a eleição recém terminada de 2026.

Para se ter ideia do estrago que a medida alcançaria, caso os ministros da Suprema Corte atendam, em maioria, o pleito pedetista, nada menos do que 36 cadeiras na Câmara Federal e outras 36 em diversas Assembleias Legislativas do país (incluindo uma em Rondônia) poderiam ter novos ocupantes. O Blog do Esmael, nacional, fez as contas, que estão assustando os eleitos.

Não há ainda data para o julgamento da ação do PDT, mas ela pode ser pautada ainda este ano.

CONFÚCIO MOURA ANUNCIA A FORÇA NACIONAL DO SUS, ENQUANTO CONTINUA MUITO COTADO PARA SER MONISTRO DE LULA

O senador Confúcio Moura comemorou, esta semana, a aprovação, pelo Senado – e por unanimidade – de um projeto em que ele mesmo foi o relator. É um reforço importante para a estrutura de saúde pública no país. Trata-se da criação da Força Nacional do SUS. Na realidade, a Força já existe, mas apenas por decreto, já que suas estratégias nãop haviam sido postas em prática. Agora o será, mas muito mais ampliada e efetiva.

Servirá, basicamente, explica Confúcio, para atender os casos de calamidade, qualquer caso de desastre natural, citando como exemplo os casos das tragédias no Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro e a que atingiu os índios Yanomamis.

“Em qualquer desastre no Brasil, a Força Nacional do SUS se desloca. Leva médicos, psicólogo, psiquiatra, leva tudo para atender a população em situação de extrema necessidade. Onde houver um brasileiro sofrendo, estará lá o governo, o SUS e sua Força Nacional” comemora o senador rondoniense, que encerra seu mandato no final de janeiro próximo.

Prestes a encerrar sua carreira política, caso a oposição vencesse a eleição presidencial, Confúcio Moura ressurge como uma força política, pela grande proximidade com o presidente Lula. É nome sempre lembrado, quando se fala na futura equipe do quarto mandato do petista.

Se pudesse escolher, para realizar um dos seus maiores sonhos na vida pública, Confúcio optaria pelo Ministério da Educação. Mas este é bem mais difícil. Ele continua cotadíssimo para ser ministro, mas não se sabe ainda em que área, caso seja mesmo convidado por Lula.

OUTRO PATRIMÔNIO DE RONDÔNIA É COLOCADO DE LADO. DUELO DA FRONTEIRA FOI TRANSFORMADO EM “MOSTRA CULTURAL”!

Patrimônio cultural imaterial de Rondônia. E daí, se de vez em quando um dos maiores e mais tradicionais eventos é simplesmente cancelado? O Duelo da Fronteira, disputa acirrada e acompanhada por público que superlota a arena do Bumbódromo Márcio Menacho, entre os bois Flor do Campo e Malhadinho, mais uma vez será substituído por uma “mostra cultural”, seja lá o que isso signifique.

É uma pena que a eleição já passou. Porque o Duelo da Fronteira, além de mobilizar toda a Guajará Mirim e grande número de visitantes, é muito querida pela classe política. Mas só quando tem eleição. Depois, se ficar fora do calendário, que fique!

O primeiro duelo aconteceu em 1986, ano de fundação do Boi Malhadinho, quando o seu adversário de décadas, o Flor do Campo, já tinha quase cinco anos de fundação. O festival não foi realizado em dois anos, por causa da pandemia e outros dois, mais recentes, por absoluta falta de dinheiro. Embora não haja informação oficial sobre o assunto, certamente outra vez a falta de grana é que vai barrar o confronto cultura. Lembremo-nos de novo: não é ano eleitoral.

Os prejuízos para Guajará Mirim são incontáveis. Sem a disputa que confronta duas torcidas, que mexe com os nervos, que dá entusiasmo pelo título e pelos prêmios que ela proporciona, quem vai se deslocar (tem centenas de porto-velhenses e pessoas de outras cidades que vão para lá, no período do festival) para acompanhar a tal de “mostra cultural”?

No final, só se pode lamentar sobre como a cultura e a história do nosso Estado são apequenadas, por falta de apoio, de dinheiro e de interesse. Não basta um título de “patrimônio imaterial” se, mais uma vez, a tradição é desrespeitada.

É lamentável!

PROGRAMA DE BLOQUEIO DE CELULARES NAS CADEIAS COMEÇA A DAR BONS RESULTADOS EM TODO O PAÍS

Há que acredite que o crime acaba quando o criminoso está na cadeia. Não no Brasil! É de dentro das celas que um grande número de presos comanda a violência aqui fora. Usam uma série de meios, incluindo familiares, mulheres, nas visitas íntimas e até advogados que se aproximaram do crime. Tudo isso é de conhecimento de autoridades e de grande parte da população.

O advento de celular melhorou ainda mais a estrutura de comando do crime de dentro das prisões. Os aparelhos abundam em praticamente toda a estrutura das cadeias, com exceção, talvez, dos presídios federais, onde a segurança é muito maior.

Agora, tantos anos depois que o celular domina o crime de dentro das celas, finalmente o governo brasileiro decidiu enfrentar o problema. O Ministério da Justiça e Segurança anunciou, nesta semana, que foram bloqueados nada menos do que 4 mil celulares nos presídios brasileiros.

Claro que é só um começo, porque têm muito mais aparelhos celulares em toda a estrutura prisional do país. Mas as perguntas que não querem calar é: como se permitiu e quem será processado e responderá pelo crime de omissão para invasão de celulares nos presídios?

Outro fator que dificultou uma série de operações, que desde 2023 já bloqueou mais de 13 mil aparelhos nas cadeias, por mais incrível que isso possa parecer é que em muitos casos de linhas apreendidas, mesmo detectadas nos presídios, é exigida autorização judicial para que elas sejam bloqueadas. Ou seja, é a lei protegendo o direito da bandidagem de comandar o crime da sua cela.

PERGUNTINHAS

Na sua opinião, comparando com o ano passado, como será o seu Natal, da sua família e dos seus amigos? Você acha que será igual, melhor, pior ou muito pior? Seu Papai Noel será gordo ou magro?