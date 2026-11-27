Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 08h10

As necessidades da população dos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré estão entre os assuntos contemplados pela programação institucional do gabinete do deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) neste mês de novembro.

Registros oficiais da Assembleia Legislativa de Rondônia apontam agendas da equipe parlamentar na região, entre os dias 13 e 23 de novembro, envolvendo a chefia de gabinete e assessores do mandato.

A programação prevê interlocução com lideranças comunitárias, representantes das administrações municipais e entidades da sociedade civil, buscando identificar demandas que possam ser encaminhadas ao Legislativo estadual.

Localizados em uma região estratégica de fronteira, Guajará-Mirim e Nova Mamoré apresentam particularidades que exigem atenção das diferentes esferas do poder público.

Infraestrutura, atendimento à saúde, segurança fronteiriça, desenvolvimento econômico e acesso aos serviços públicos são questões relevantes para as comunidades da região.

O levantamento de demandas junto aos representantes locais constitui uma etapa importante na elaboração de propostas legislativas e no planejamento de possíveis investimentos.

A aproximação entre os municípios e o Parlamento estadual também permite que necessidades específicas das comunidades sejam consideradas durante as discussões sobre o orçamento público.

A agenda do gabinete de Edevaldo Neves ocorre em um período de planejamento das atividades parlamentares para 2027, quando terá início uma nova legislatura na Assembleia Legislativa de Rondônia.