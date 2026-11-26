Por Letícia Regis

Publicada em 26/11/2026 às 16h56

A valorização da cultura negra, o incentivo ao empreendedorismo e a proteção às mulheres estarão em pauta nesta sexta-feira (27), em uma programação promovida pela Prefeitura de Porto Velho. As atividades integram o Novembro Negro e serão realizadas em dois locais da capital.

Pela manhã, o evento “Empreendedorismo e Ancestralidade” começa às 9h30, no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). A atividade contará com palestra de Taísa Arruda, criadora da Rue Cachos e diretora criativa da Goccia Cosméticos, além de uma roda de conversa com a advogada Karina, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O encontro busca fortalecer a identidade cultural e mostrar como os conhecimentos e as tradições afro-brasileiras podem contribuir para a geração de renda. A participação é gratuita, com inscrições pelo aplicativo ou portal PVH+ ou diretamente no local.

PREVENÇÃO AO ASSÉDIO

À tarde, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres realiza a primeira entrega do selo “Não é Não”, às 17h, no Mercado Cultural. A iniciativa ocorre em parceria com o Ministério das Mulheres e prevê a capacitação de profissionais para identificar situações de assédio, acolher mulheres e encaminhar casos de violência aos órgãos competentes.

Um empreendimento do Mercado Cultural será o primeiro contemplado. O permissionário e a equipe de garçons participarão da capacitação, que orienta sobre os procedimentos de atendimento e a proteção das mulheres nos espaços de lazer.

Para o prefeito Léo Moraes, as iniciativas contribuem para ampliar as políticas públicas voltadas à população.

“Fico feliz que políticas públicas estejam sendo implantadas na nossa cidade. Temos que avançar cada vez mais, e esses eventos vêm justamente para isso”.

Além da primeira entrega, a proposta é incentivar outros bares e restaurantes a aderirem ao protocolo de prevenção e prepararem suas equipes para oferecer acolhimento adequado às mulheres.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyanne, destaca que as duas ações fazem parte de um trabalho de valorização e proteção.

“Nosso trabalho é promover reconhecimento às mulheres, seja no empreendedorismo para que elas tenham sua própria renda, seja na valorização da sua raça ou cultura ou na proteção contra abusos e assédios. Precisamos caminhar para uma cidade mais digna e segura para todas elas. Espero que o máximo de pessoas estejam junto com a gente neste dia”.

A programação aproxima duas necessidades do cotidiano das mulheres: ampliar as oportunidades de autonomia financeira e contar com ambientes preparados para oferecer apoio diante de situações de violência. As atividades também abrem espaço para o reconhecimento da cultura negra e para o diálogo sobre respeito e direitos.

PROGRAMAÇÃO

Empreendedorismo e Ancestralidade

Data: sexta-feira, 27 de novembro.

Horário: 9h30.

Local: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

Participação: gratuita, com inscrição pelo aplicativo ou portal PVH+ ou diretamente no local.

Entrega do selo “Não é Não”

Data: sexta-feira, 27 de novembro.

Horário: 17h.

Local: Mercado Cultural.