Por Helen Paiva

Publicada em 26/11/2026 às 17h01

Quando há fumaça no bairro, deixar a caminhada para outro momento e levar as brincadeiras das crianças para dentro de casa são formas de reduzir a exposição. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho reforça esses cuidados, especialmente para crianças, idosos e pessoas com asma ou outras doenças respiratórias.

Segundo o boletim nº 58 do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a previsão é de boa qualidade do ar, na média do município, de sexta-feira (27) a domingo (29). Na sexta, as condições podem ser moderadas em parte do sudoeste de Porto Velho. O órgão ressalta que novos focos de queimada podem alterar a qualidade do ar em áreas específicas.

Mesmo com uma previsão favorável para o município, os cuidados devem considerar as condições de cada local. Onde houver fumaça, a orientação é reduzir a exposição e evitar atividades físicas ao ar livre.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de orientar os moradores sobre onde buscar ajuda quando a fumaça afeta a saúde.

“Queremos que o morador saiba onde buscar ajuda, seja para tirar uma dúvida na unidade de saúde, seja para chamar o Samu numa emergência.”

A proteção também começa dentro de casa, com medidas para reduzir a entrada de fumaça e a circulação de partículas nos ambientes. Esses cuidados são especialmente importantes nas residências de pessoas mais vulneráveis aos efeitos da poluição.

CUIDADOS EM CASA

Enquanto a fumaça estiver mais intensa do lado de fora, a orientação é manter portas e janelas fechadas. Se houver cinzas no chão ou nos móveis, a limpeza deve ser feita com pano úmido, para evitar que as partículas voltem ao ar. Beber água ao longo do dia também ajuda a manter as vias respiratórias hidratadas.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, chama a atenção para a necessidade de observar se alguém da família passou a respirar com mais dificuldade após a exposição à fumaça.

“Quem cuida de uma criança, de um idoso ou de alguém com asma deve ficar atento a mudanças na respiração. A família também pode contar com a UBS para tirar dúvidas sobre esses cuidados.”

As unidades básicas oferecem orientações sobre prevenção e atendimento para sintomas leves. A intensidade dos sinais apresentados pela pessoa, porém, exige atenção para identificar quando é necessário buscar assistência imediata.

QUANDO PROCURAR ATENDIMENTO

Em caso de sintomas leves, como irritação na garganta, o morador pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. A médica Maria Eduarda Brotto orienta que quem sentir falta de ar procure atendimento imediatamente.

Se a pessoa estiver com muita dificuldade para respirar, a recomendação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192. Nessas situações, não se deve esperar a melhora da qualidade do ar para buscar ajuda.