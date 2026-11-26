Por Elaine Barbosa

Publicada em 26/11/2026 às 16h53

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph/RO), administradora do Porto Organizado de Porto Velho, conquistou o 1º lugar na categoria Avanço do Índice de Gestão da Autoridade Portuária (IGAP) durante a 7ª edição do Prêmio Portos + Brasil. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira (25) em Brasília e concedida pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP), em parceria com um grupo empresarial brasileiro que atua na promoção do desenvolvimento dos setores de infraestrutura, logística, transportes e comércio exterior

O indicador Avanço IGAP reconhece a evolução administrativa e a eficiência na gestão das autoridades portuárias do país. Na disputa nacional, a Soph /RO superou a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), que ficou em segundo lugar e a Companhia Docas do Pará (CDP), que ocupou a terceira colocação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento nacional evidencia o compromisso da gestão estadual com a modernização da infraestrutura logística e o desenvolvimento econômico da região Norte. “Os investimentos e a eficiência administrativa têm posicionado o estado como referência estratégica no escoamento de cargas e na navegação interior do Brasil”.

O diretor-presidente da Soph/RO, Fernando Cesar Parente celebrou a conquista e destacou a relevância do troféu, considerado o segundo maior prêmio da competição. “Somos o porto que mais evoluiu no Brasil no último ano e, estar no topo do ranking nacional demonstra que a nossa gestão está no caminho certo. Agradeço ao governo de Rondônia, por nos dar condições de uma administração técnica, pautada pela transparência, planejamento e eficiência operacional. Esse reconhecimento também pertence a todos os colaboradores da Soph/RO, que trabalham diariamente para elevar o padrão do Porto de Porto Velho e consolidar a nossa importância para a logística da região Norte e do país”.

CINCO ANOS DE DESTAQUES NACIONAIS

A conquista deste ano consolida uma trajetória de cinco anos consecutivos do Porto de Porto Velho nos principais rankings da navegação brasileira:

2022: 1º lugar na categoria “Avanço” no Prêmio Portos + Brasil (MPor).

2023: 2º lugar na categoria “Variação da Margem EBITDA”, voltada à rentabilidade operacional (MPor).

2024: 1º lugar na categoria “Conformidade Regulatória”, modalidade Porto Público, no 7º Prêmio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

2025: 3º lugar no Prêmio Cidesport, que avalia políticas ambientais, sociais e de governança (ESG) entre portos públicos com movimentação de até cinco milhões de toneladas.

2026: 1º lugar na categoria “Avanço Igap” no 7º Prêmio Portos + Brasil.

SOBRE A PREMIAÇÃO

Realizado desde 2020, o Prêmio Portos + Brasil avalia portos organizados, terminais arrendados e Terminais de Uso Privado (TUPs) em 42 categorias, considerando critérios como movimentação de cargas, inovação, sustentabilidade e igualdade de gênero. Esta edição ocorreu em conjunto com o 2º Prêmio Navegue + Brasil, reunindo autoridades portuárias, representantes do governo Federal e lideranças da iniciativa privada.