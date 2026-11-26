Por PF/RO

Publicada em 26/11/2026 às 16h47

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em atuação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizou, nessa terça-feira (24/11), uma operação de combate à extração ilegal de ouro na região de Nova Mutum, distrito de Porto Velho/RO.

Durante a ação, sete pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de extração ilegal de recursos minerais e de usurpação de bens da União, e encaminhadas à Polícia Federal para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

As equipes apreenderam um veículo utilitário, cinco motocicletas, um gerador, um motor a diesel, 140 litros de óleo diesel, uma antena de comunicação via satélite, um carregador de bateria, um freezer e aparelhos celulares.

No local, o Ibama inutilizou cinco barracos, seis calhas concentradoras e as mangueiras (mangotes) usadas no garimpo, além de quatro motocicletas que não tinham condições de ser removidas, medida prevista na legislação ambiental quando a retirada dos instrumentos da infração é inviável. Participaram da operação 28 servidores da Polícia Federal e do Ibama.

Os presos poderão responder pelos crimes de extração de recursos minerais sem autorização (art. 55 da Lei nº 9.605/1998) e de usurpação de bens da União (art. 2º da Lei nº 8.176/1991).