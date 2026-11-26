Por ASCOM/IFRO

Publicada em 26/11/2026 às 16h42

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do Instituto Federal do Amazonas (Faepi/IFAM) abriu inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à seleção de oito profissionais para atuar no projeto de extensão “Incubadora de Organizações Culturais Populares: Fortalecimento Institucional, Formação e Inovação Social no âmbito do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC)”. As oportunidades são para atuação em Porto Velho, Ji-Paraná e Cacoal, com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) como instituição parceira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet de 23 de novembro a 9 de dezembro.

A seleção é regulamentada pelo Edital nº 135/2026 da Faepi e contempla as funções de Apoio de Comunicação Social, Mentor, Agente Local e Apoio Administrativo Local. Os valores mensais variam de R$ 1.800 a 2.500, conforme a função, com carga horária de 80 horas mensais e período inicialmente previsto de três meses.

Podem participar servidores do IFRO, do IFAM, de outros órgãos públicos e profissionais sem vínculo com o serviço público, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

Vagas e requisitos

As oito vagas estão distribuídas entre quatro funções. Para Apoio de Comunicação Social, há uma vaga, com atuação em Porto Velho ou Ji-Paraná e valor mensal de R$ 1.800. Para essa vaga é exigida graduação em Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade, Produção Audiovisual ou área correlata, além de residência ou atuação comprovada em Porto Velho ou Ji-Paraná.

Outra oportunidade é para a função de Mentor, que oferece duas vagas, uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná, com valor mensal de R$ 2.500. Os candidatos a esta função devem possuir ensino superior completo em qualquer área, experiência comprovada na área da cultura e residência ou atuação no município da vaga.

Para Agente Local, também são duas vagas, distribuídas entre Porto Velho e Ji-Paraná, com valor mensal de R$ 2.200. O requisito é ter ensino médio completo, atuação comprovada na área da cultura e vínculo territorial com o município escolhido.

Finalmente, a função de Apoio Administrativo Local conta com três vagas, sendo uma em Porto Velho, uma em Ji-Paraná e uma em Cacoal, com valor mensal de R$ 1.800. Para essa função exige-se ensino médio completo e residência ou atuação comprovada no território da vaga.

Inscrições e seleção

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida no edital, reunida em um único arquivo PDF.

Cada candidato poderá concorrer a apenas uma função e um território. Entre os documentos solicitados estão identificação pessoal, comprovante de residência, comprovantes de escolaridade e experiência, além dos formulários e declarações previstos no edital.

O processo seletivo terá análise documental e curricular para todas as funções. Para os candidatos a Mentor e Agente Local, haverá também uma segunda etapa, composta por curso de formação on-line de 32 horas.

O edital também prevê ações afirmativas, com medidas de prioridade de convocação para grupos específicos, conforme os critérios estabelecidos no documento.

O resultado preliminar da primeira etapa está previsto para 14 de dezembro, com resultado final e homologação em 16 de dezembro. Para as funções de Mentor e Agente Local, as datas da segunda etapa serão divulgadas posteriormente.

Sobre o projeto

A Incubadora de Organizações Culturais Populares tem como objetivo fortalecer organizações, coletivos, redes e iniciativas culturais populares, contribuindo para melhorar sua gestão e ampliar o acesso às políticas públicas de cultura.

As atividades incluem diagnóstico das necessidades locais, mobilização social, formação, mentoria, assessoria técnica e articulação entre organizações e parceiros. O projeto integra o Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC).

A iniciativa é executada no âmbito de contrato firmado entre o IFAM e a Faepi, com participação do IFRO como instituição parceira em Rondônia.

Os profissionais selecionados poderão atuar como bolsistas, no caso de servidores públicos, ou como prestadores de serviços autônomos, conforme as condições do edital. A classificação não garante a convocação automática, que dependerá das necessidades e da disponibilidade financeira do projeto.

Acesse o Edital nº 135/2026 – Faepi

Formulário de inscrição