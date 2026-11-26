Por Wania Ressutti

Publicada em 26/11/2026 às 16h34

O acesso ao crédito rural tem se consolidado como uma importante ferramenta para fortalecer a agricultura familiar em Rondônia. Com a parceria firmada entre a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e o Banco da Amazônia (Basa), famílias que trabalham no campo estão tendo novas oportunidades para investir em suas propriedades, ampliar a produção e melhorar a qualidade de vida, por meio do programa de microcrédito produtivo orientado Agroamigo.

Desde o início da execução da parceria, em maio de 2026, a iniciativa já possibilitou a formalização de 10.238 projetos com a liberação de aproximadamente R$ 150,7 milhões em crédito rural, alcançando os 52 municípios rondonienses. Somente em novembro deste ano, até o dia 24, foram formalizados 2.361 projetos, que representam R$ 36,3 milhões em financiamentos. A ação integra as políticas de aprimoramento da agricultura familiar e desenvolvimento econômico do governo de Rondônia que, são executadas pela Emater-RO no campo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância de aproximar as oportunidades de quem vive e produz no campo, garantindo que os investimentos cheguem a todas as regiões do estado, especialmente às famílias que vivem da agricultura familiar. “A parceria permite que o produtor tenha acesso ao crédito, orientação técnica e condições para ampliar sua produção, gerar renda e reforçar a economia dos municípios.”

ASSISTÊNCIA TÉCNICA REVITALIZADA

A parceria foi oficializada em 30 de março de 2026, em Porto Velho, com a assinatura do contrato de cooperação entre o Banco da Amazônia e a Emater-RO. Na mesma ocasião, foi reinaugurado o Escritório Local da Emater-RO na Capital, revitalizado para oferecer melhores condições de atendimento a aproximadamente 800 agricultores da região.

Por meio dos extensionistas, a autarquia realiza visitas às propriedades, identifica as necessidades das famílias, orienta a elaboração dos projetos de financiamento e acompanha a aplicação dos recursos. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com o Banco da Amazônia, responsável pela análise e contratação das operações. A parceria também envolve treinamentos, dias de campo, mutirões de atendimento, participação em feiras e entregas de contratos, aproximando as instituições das comunidades rurais e ampliando o alcance da política de crédito em todo o estado.

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, a iniciativa demonstra o importante papel da assistência técnica e extensão rural na construção de oportunidades concretas para as famílias do campo. “A Emater-RO está presente na propriedade, conhece a realidade de cada família, orienta a elaboração dos projetos e acompanha o desenvolvimento das atividades. Essa parceria fortalece nosso trabalho e permite que o financiamento chegue acompanhado de assistência técnica, contribuindo para que os recursos sejam bem aplicados, gerem resultados e promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em Rondônia”, destacou.

CRÉDITO ACESSÍVEL

O Agroamigo é uma modalidade de microcrédito produtivo orientado destinada às famílias de agricultores familiares de menor renda, com renda bruta anual de até R$ 50 mil. O programa – que na região amazônica é operado com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), também contempla públicos tradicionais e comunidades que desempenham papel importante na produção e conservação dos territórios amazônicos, como: pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, extrativistas, assentados e ribeirinhos.

Entre as condições oferecidas estão juros de 0,5% ao ano, prazo de até três anos para pagamento e bônus de adimplência para quem mantém os pagamentos em dia. Os limites de financiamento variam conforme o perfil do beneficiário, podendo chegar até R$ 15 mil para mulheres; R$ 12 mil para homens; e R$ 8 mil na modalidade Agroamigo Jovem, destinada a pessoas de 18 a 29 anos. O limite pode chegar a R$ 35 mil por família, havendo necessidade de cada integrante estar inserido no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

As mulheres representam 54,8% do valor contratado

PROTAGONISMO FEMININO NO CAMPO

Um dos resultados mais expressivos da parceria é a participação feminina no acesso ao crédito rural. As mulheres representam 54,8% do valor contratado, aproximadamente R$ 83 milhões, de um total de R$ 150.694.875,36. Ao todo, foram formalizados 5.193 contratos representando 49,9% das operações

Outro dado que demonstra a força da participação feminina é que, em 42 dos 52 municípios rondonienses, as mulheres concentraram mais da metade do volume de crédito contratado. O valor médio dos financiamentos contratados por elas é de R$ 15.985,94 mil, enquanto entre os homens a média é de R$ 13.141,96 mil. Os números demonstram a importância do microcrédito rural para ampliar a autonomia financeira feminina, valorizar o protagonismo das mulheres na agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento das comunidades rurais de Rondônia.

INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA

A atuação conjunta também tem ampliado o acesso às políticas de crédito em localidades de difícil acesso. Aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas alcançadas por meio de deslocamentos fluviais, distritos e comunidades de pescadores artesanais estão entre os públicos beneficiados pelas ações. Além de facilitar o acesso aos recursos financeiros, o acompanhamento técnico contribui para que os investimentos sejam direcionados às necessidades de cada propriedade, ampliando as atividades produtivas, estimulando a geração de renda e movimentando o comércio e a economia dos municípios.