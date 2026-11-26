Por Eleni Caetano

Publicada em 26/11/2026 às 16h28

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), realizará no dia 7 de dezembro um leilão público eletrônico de 127 veículos oficiais, distribuídos em 126 lotes, considerados inservíveis para a Administração Pública Estadual. Os bens estão classificados como recuperáveis e sucatas e poderão ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas, conforme as regras do edital. A disputa será realizada exclusivamente pela internet, com encerramento competitivo a partir de 15 de dezembro de 2026, às 9h (horário de Rondônia).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o leilão eletrônico amplia as oportunidades de acesso da população à aquisição de veículos usados por valores mais acessíveis. “É uma oportunidade para quem tem interesse em adquirir um veículo a um custo mais baixo, por meio de um processo público, transparente e aberto aos participantes que atendam às exigências do edital. Além disso, a iniciativa permite que o Estado dê uma destinação adequada aos bens que já não são mais utilizados pelos órgãos públicos”, ressaltou.

Segundo o secretário da Sepat, David Inácio, a iniciativa tem objetivo de promover a alienação de veículos que não atendem mais às necessidades dos órgãos estaduais, contribuindo para a gestão eficiente do patrimônio público e a destinação adequada desses bens. O recebimento de lances já está disponível após a divulgação do EDITAL Nº 6/2026/SEPAT-GA, por meio da plataforma www.leiloesaguiar.com.br.

Antes da disputa, os interessados poderão visitar os veículos nos dias 7, 8, 9, 10, 11 e 14 de dezembro, das 8h às 13h, em dois locais de Porto Velho. Os itens de 1 a 108 estarão no pátio do Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte (Ciac/Sefin), na Avenida Tiradentes, nº 3361, bairro Industrial.

Já os itens de 109 a 126 estarão no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, na Avenida Santos Dumont, s/n, bairro Nova Esperança, esquina com a Avenida Jorge Teixeira. De acordo com o secretário da Sepat, a visitação permite avaliar visualmente as condições dos veículos antes da apresentação dos lances. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento.

QUEM PODE PARTICIPAR E COMO FAZER O CADASTRO?

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, plataforma www.leiloesaguiar.com.br. Para participar, é necessário acessar o site, realizar o cadastro, fornecer os dados de identificação e autenticação e criar o acesso à plataforma. Pessoas físicas e jurídicas com CPF e CNPJ regulares, respectivamente, poderão disputar os veículos classificados como recuperáveis.

Já os itens classificados como sucata serão destinados exclusivamente a empresas de desmontagem de veículos com registro válido perante o órgão executivo de trânsito competente. A documentação exigida deverá ser apresentada pela plataforma e será verificada antes da liberação dos lances. O cadastro e a participação são gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição.

VALORES, PAGAMENTO E RETIRADA DOS VEÍCULOS

O valor total dos lances iniciais dos bens é de R$ 486.975,00. Os valores individuais, a identificação dos veículos e as condições de cada lote estão disponíveis no edital e em seu Anexo Único. Será vencedor quem apresentar o maior lance válido ao final da disputa. Após a notificação oficial, o arrematante terá dois dias úteis para efetuar o pagamento integral do valor ofertado, acrescido da comissão de 5% devida à leiloeira oficial.

A retirada deverá ocorrer em até 10 dias úteis após a comunicação eletrônica de liberação, cumpridas as exigências de pagamento e homologação. Os custos de transporte, remoção e eventual regularização serão de responsabilidade do comprador. Veículos classificados como sucata não poderão voltar a circular em vias públicas, sendo destinados exclusivamente ao reaproveitamento legal de peças e materiais.

INFORMAÇÕES E ACESSO AO EDITAL

O edital completo, com a relação dos 127 veículos, fotografias, valores dos lances iniciais, classificação, débitos informados e demais regras de participação, está disponível na plataforma www.leiloesaguiar.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos canais oficiais da Sepat/RO.

Para esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com a Comissão de Leilão da Sepat, pelo telefone (69) 99903-5956, ou com a leiloeira oficial Vera Maria Aguiar de Sousa, pelo número (69) 99268-0027. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.