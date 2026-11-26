Por GCI

Publicada em 26/11/2026 às 16h29

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) e a Câmara Municipal de Porto Velho realizaram, na manhã desta quinta-feira (26/11), reunião para tratar de pautas institucionais e de medidas relacionadas à fiscalização da administração municipal.

O encontro, solicitado pelo presidente da Câmara, Francisco Gedeão Bessa Holanda de Negreiros, contou com a participação dos promotores de Justiça Shalimar Christian Priester Marques e Geraldo Henrique Ramos Guimarães, da Curadoria de Defesa da Integridade do Patrimônio Público e Social, além de representantes do Legislativo municipal.

Durante a reunião, os representantes do MPRO trataram de recomendações e de outros documentos já encaminhados pelas Promotorias de Justiça à Câmara Municipal. Os promotores esclareceram dúvidas sobre as medidas propostas e conversaram com os vereadores sobre as providências necessárias para atender às demandas apresentadas.

O MPRO também apresentou a Cartilha do Vereador Fiscal, material que reúne 70 situações que podem indicar irregularidades na administração municipal.

A publicação orienta os vereadores sobre como solicitar informações, consultar bases de dados públicos e reunir documentos que possam fundamentar representações ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público. Os participantes também discutiram formas de aplicar essas orientações no trabalho diário do Legislativo.

A reunião integra a atuação preventiva do MPRO na defesa do patrimônio público. O diálogo com o Poder Legislativo busca ampliar a troca de informações e contribuir para a identificação de possíveis irregularidades na gestão municipal.