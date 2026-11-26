Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/11/2026 às 16h25

Há mais de três décadas na Prefeitura de Porto Velho, Sueleide Nunes trabalha no atendimento ao público da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Nesta quinta-feira (26), ela participou do 1º Seminário Novos Caminhos para Inclusão, no Teatro Banzeiros, e destacou a importância da formação para quem recebe os cidadãos diariamente.

“Para nós que trabalhamos no atendimento direto ao público é muito importante receber esse tipo de conhecimento. Eu fico muito satisfeita em saber que trabalho em uma prefeitura inclusiva e que se preocupa com as pessoas”, disse Sueleide Nunes.

O encontro teve início pela manhã e colocou em discussão as condições de trabalho dos servidores com deficiência, a igualdade de oportunidades no serviço público e o atendimento à população. A proposta é ampliar o conhecimento sobre direitos e sobre as barreiras que dificultam a participação das pessoas nos diferentes espaços.

A iniciativa é promovida pela Semad, em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), por meio da Escola de Capacitação do Servidor Municipal (ESERV-PVH).

Debates abordam a valorização da diversidade e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência no serviço público

O prefeito Léo Moraes destacou a capacitação dos servidores como parte das ações de inclusão desenvolvidas pela gestão municipal.

“Uma cidade inclusiva é um local que tem respeito por todos. Com uma série de ações inéditas, podemos afirmar que essa gestão é a mais inclusiva da história de Porto Velho. Os nossos servidores estão sendo capacitados para acolher e atender o cidadão que precisa de uma atenção especial”, disse o prefeito.

Entre os temas da programação está a avaliação biopsicossocial da deficiência. Essa abordagem considera os impedimentos da pessoa, os fatores sociais, ambientais, psicológicos e pessoais, além das dificuldades para realizar atividades e participar da vida em sociedade.

AVALIAÇÃO E DIREITOS

A secretária adjunta de Assistência Social, Técia Marília, ressaltou a importância de compreender as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no cotidiano.

“Muitos de nós ainda enxergam a deficiência como algo biológico, mas o objetivo desse seminário é ensinar aos nossos servidores técnicas para que eles avaliem a deficiência da pessoa por meio da análise das barreiras sociais e de como podemos reduzir esses entraves”, disse a secretária adjunta, Técia Marília.

Seminário destaca a importância da avaliação biopsicossocial para identificar barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência

Quando necessária, a avaliação biopsicossocial deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. A análise reúne profissionais de diferentes áreas para compreender como as condições individuais e as barreiras presentes no ambiente interferem na participação da pessoa.

A programação contou com a médica e auditora fiscal do trabalho Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela, que atua no desenvolvimento de instrumentos de avaliação da deficiência.

O secretário adjunto da Semad, Antônio Figueiredo, destacou a relação entre a formação e a construção de políticas de inclusão no ambiente profissional.

“A proposta é avançar na construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo, com políticas que reconheçam a diversidade e valorizem os servidores públicos. Esse seminário é resultado de um trabalho desempenhado ao longo de todo o ano de 2026”, destacou o secretário adjunto.

Os debates aproximaram as questões relacionadas às condições de trabalho dos servidores das necessidades de quem procura os serviços municipais. O foco foi reconhecer barreiras e discutir formas de tornar o atendimento e o ambiente profissional mais acessíveis, com respeito aos direitos das pessoas com deficiência.