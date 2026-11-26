Por Meiry Santos

Publicada em 26/11/2026 às 16h19

A rede municipal de ensino de Porto Velho cumpriu, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as cinco condicionalidades do Valor Aluno Ano por Resultado (VAAR) no ciclo 2026/2027. A modalidade integra a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O cumprimento desses requisitos é uma das etapas necessárias para o acesso aos recursos. A distribuição da complementação também considera a melhoria dos indicadores de atendimento e aprendizagem, conforme as regras do Fundeb.

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado representa o esforço coletivo de quem trabalha diariamente para fortalecer o ensino público no município.

“Esse resultado é motivo de comemoração para Porto Velho. Estamos falando de um trabalho construído por muitas mãos, que envolve professores, gestores, servidores, estudantes e famílias. Cumprir as cinco condicionalidades do VAAR demonstra que estamos avançando na organização da nossa rede e no compromisso com uma educação pública cada vez melhor. Nosso objetivo é continuar investindo para garantir mais oportunidades e aprendizagem para nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.

As exigências abrangem a seleção dos gestores escolares, a participação dos estudantes nas avaliações nacionais e a organização dos referenciais curriculares. Também incluem critérios relacionados à redução das desigualdades educacionais e à colaboração entre o estado e os municípios.

TRABALHO DA REDE

A secretária municipal de Educação, Débora Raposo, ressaltou que o cumprimento das condicionalidades envolve o trabalho das equipes da Semed e das unidades escolares.

“Essa conquista pertence a toda a nossa rede municipal. É resultado do empenho dos nossos profissionais, do trabalho desenvolvido nas escolas e do compromisso de cada equipe que atua para garantir o direito de aprender. Cumprir as cinco condicionalidades do VAAR é também o reconhecimento de um esforço coletivo e nos motiva a continuar avançando, porque sabemos que cada indicador representa oportunidades reais de melhoria na educação dos nossos estudantes”, afirmou Débora.

A avaliação reúne responsabilidades das diferentes esferas da administração pública. No critério relacionado ao ICMS Educacional, por exemplo, a comprovação cabe ao estado, e o resultado dessa verificação se aplica aos respectivos municípios.

ENTENDA OS CINCO CRITÉRIOS

As condicionalidades do VAAR são requisitos previstos nas regras de financiamento da educação básica. Para o ciclo 2026/2027, envolvem:

Gestão escolar por critérios técnicos: seleção de gestores com base em mérito e desempenho ou escolha com participação da comunidade escolar entre candidatos previamente aprovados em avaliação desses critérios.

Participação nas avaliações nacionais: presença de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar avaliado, em cada rede de ensino, nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Redução das desigualdades educacionais: diminuição das desigualdades socioeconômicas e raciais medidas nas avaliações nacionais, respeitadas as particularidades da educação escolar indígena.

Colaboração entre estado e municípios: existência de legislação estadual e execução do regime de colaboração relacionado à distribuição do ICMS por critérios educacionais.

Currículo alinhado à BNCC: adoção de referenciais curriculares aprovados pelo respectivo sistema de ensino e alinhados à Base Nacional Comum Curricular, incluindo as normas de Computação na Educação Básica.

Débora Raposo também destacou a participação dos profissionais da educação na construção do resultado informado pela rede.

“Esse resultado celebra o trabalho de todos que fazem a educação municipal acontecer diariamente e reafirma o compromisso de Porto Velho com uma educação pública de qualidade, inclusiva e com mais oportunidades para todos”, finalizou a secretária.

O ciclo 2026/2027 reúne a verificação realizada em 2026 para a distribuição dos recursos no exercício seguinte. Nesse processo, o cumprimento das condicionalidades e a avaliação dos indicadores educacionais orientam o acesso das redes públicas à complementação federa