Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 26/11/2026 às 16h17

O Centro de Convivência Viver Bem recebeu 250 pessoas com 60 anos ou mais nesta quarta-feira (25) para a Ação do Bem, em Ji-Paraná. Ao longo do dia, o público teve acesso, em um só lugar, a serviços de saúde, assistência social, atendimento jurídico e cuidados pessoais.

Organizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), a iniciativa aconteceu em todo o estado. Em Ji-Paraná, a ação foi realizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf).

A vice-prefeita Marley Muniz (PL), que também é secretária municipal de Assistência Social e Família, acompanhou a programação. O juiz de direito João Valério Silva Neto, que atua na Comarca de Ji-Paraná, representou o Poder Judiciário no evento, que também contou com a presença de outras autoridades.

Na área da saúde, foram realizados 120 atendimentos médicos, 100 testes de glicemia e 23 atendimentos odontológicos, além de aferições de pressão arterial. O Cadastro Único registrou 60 atendimentos, e a Justiça Rápida realizou outros 25.

A programação também ofereceu 36 serviços de pintura de unhas, 31 cortes de cabelo, 20 maquiagens, 20 atendimentos de spa dos pés e 11 de design de sobrancelhas.

Os participantes receberam ainda orientações sobre benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o serviço Família Acolhedora para a Pessoa Idosa, saúde dos olhos e direitos da pessoa idosa.

Foto: Bruno Perazzoli