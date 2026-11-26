Por IG

Publicada em 26/11/2026 às 16h01

A decisão de Chitãozinho e Xororó de se aposentarem dos palcos após 56 anos de carreira surpreendeu os fãs neste domingo (22). Diante da repercussão do anúncio, Aline Lima, filha mais velha de Chitãozinho, usou as redes sociais para explicar o que motivou a escolha dos irmãos e tranquilizar o público.

Segundo a apresentadora, a decisão já vinha sendo planejada há bastante tempo e não foi provocada por nenhum problema ou situação inesperada. Aline também ressaltou que os cantores ainda têm compromissos importantes previstos para este ano.

"É um descanso mais do que merecido. É uma coisa planejada de muito tempo já, não aconteceu nada", afirmou nos Stories.

A filha do sertanejo contou que recebeu muitas mensagens de fãs preocupados e decidiu se pronunciar para evitar especulações. Ela citou o Navio CHX e a Festa do Peão de Barretos, onde Chitãozinho e Xororó são embaixadores, como compromissos que ainda estão na agenda da dupla.

Chitãozinho e Xororó

A herdeira também pediu cautela diante de possíveis rumores e notícias sensacionalistas sobre a decisão. "Eles sempre foram muito transparentes e não vai ser diferente. Então, tudo vai ser explicado", acrescentou.

A aposentadoria dos palcos foi anunciada por meio de uma chamada do Fantástico, da TV Globo. Em entrevista à jornalista Poliana Abritta, os irmãos confirmaram que decidiram encerrar essa etapa da trajetória artística, iniciada em 1970. A conversa completa será exibida na noite deste domingo (22).

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Naturais de Astorga, no Paraná, José Lima Sobrinho, o Chitãozinho, e Durval de Lima, o Xororó, começaram a cantar juntos ainda na infância. Ao longo de mais de cinco décadas, tornaram-se uma das duplas mais importantes da música sertaneja brasileira, ajudando a popularizar o gênero em todo o país.

Chitãozinho e Xororó juntam vários artistas para parceria com a música Nossa Voz

O sucesso nacional ganhou força em 1982, com "Fio de Cabelo". Depois, vieram músicas que atravessaram gerações, como "Evidências", "No Rancho Fundo", "Sinônimos" e "Se Deus Me Ouvisse". Os irmãos também acumularam mais de 40 milhões de cópias vendidas e sete prêmios Grammy Latino.

Em junho de 2026, a dupla lançou o projeto audiovisual "Meninos de Roça", gravado ao vivo em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O trabalho reuniu 19 faixas e participações de artistas como Vanessa da Mata, Almir Sater e o grupo Traia Véia.