Por IG

Publicada em 26/11/2026 às 15h50

Menos de 24 horas depois de Sandy & Junior anunciarem a nova 'residência' artística “Nada É Por Acaso”, com seis apresentações marcadas para julho de 2027 no Nubank Parque, em São Paulo, a TV Globo já começou a movimentar uma equipe para tentar garantir um dos grandes especiais musicais da sua programação do próximo ano.

A ideia que está sendo trabalhada dentro da emissora não seria uma transmissão ao vivo de uma das apresentações, mas sim uma produção especial feita após o encerramento dos shows. A Globo pretende acompanhar a fase de reencontro da dupla e, depois da última apresentação em julho, montar um compilado com os melhores momentos para exibição no segundo semestre e inserção no catálogo do Globoplay.

O interesse da emissora também acontece em um momento de aproximação dos dois artistas com a Globo. Sandy mantém vínculo com o grupo através do programa que apresenta no Multishow, enquanto Junior recentemente passou a integrar projetos da casa, como o “Estrelas da Casa”. A estratégia da emissora é aproveitar essa fase de valorização da dupla e transformar o retorno em um evento televisivo.

Internamente, o especial de Sandy e Junior já é tratado como uma das grandes apostas do calendário de 2027 da Globo. A emissora entende que o reencontro dos irmãos tem um forte apelo emocional, reúne diferentes gerações de fãs e pode repetir o impacto que a turnê “Nossa História” causou em 2019.