Por G1

Publicada em 26/11/2026 às 15h19

Uma reportagem do jornal americano "The New York Times" publicada nesta quinta-feira (26) relata que dezenas de brasileiros foram atraídos por recrutadores também brasileiros para se juntarem ao Exército russo, com a promessa de pagamento de US$ 50 mil (cerca de R$ 287 mil) a US$ 100 mil (R$ 574 mil).

A proposta indicava que eles assumiriam funções longe da linha de frente — por exemplo em cozinhas ou no conserto de armas. No entanto, ao chegarem à Rússia, eles foram enviados diretamente para o front da guerra da Ucrânia, mesmo com pouquíssimo treinamento.

Além disso, os brasileiros recrutados tiveram seus pagamentos roubados pelos intermediários.

Segundo o jornal, eles foram induzidos a assinar documentos em um idioma que não entendiam. Os papéis davam aos recrutadores controle sobre as contas bancárias e salários dos brasileiros.

A reportagem foi baseada nos relatos de nove recrutas brasileiros e de familiares de outros três, além de documentos analisados pelo NYT. O jornal teve acesso a fotos, vídeos, mensagens de áudio e texto, procurações, contratos militares e extratos bancários.

A prática de recrutar estrangeiros para lutar como mercenários no front tem sido empregada tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia durante a guerra, que está prestes a completar cinco anos e sem perspectiva de ser finalizada. Recrutas de outras nacionalidades também relatam ter sofrido golpes similares na Rússia, recrutados para lutar com promessas de altos salários em empregos longe da linha de frente.

Brasileiros recrutados

Segundo o NYT, o recrutamento ocorria por meio de vídeos nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube e incluía promessas de salários de milhares de dólares. A maioria dos vídeos terminava com o direcionamento para o Telegram, plataforma de mensagens de origem russa que é frequentemente utilizada para esquemas criminosos.

Ao chegar à Rússia, os brasileiros eram recebidos pelos recrutadores, que fizeram a tradução na hora da assinatura dos documentos, segundo o NYT. Fernando Mazzo, de 45 anos, disse ao jornal que eles só perceberam que haviam caído em um golpe quando já estavam alistados no Exército russo e estavam recebendo treinamento em uma instalação militar nos arredores de Moscou.

Eles descobriram o golpe ao suspeitar de transações feitas em suas contas bancárias e comparar entre si suas contas em aplicativos de telefone.

Uma das vítimas do golpe, Igor Pereira Santos, de 37 anos, afirmou ao jornal que foi enviado para a linha de frente poucas semanas após chegar a Moscou.